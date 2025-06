La Bandera Nacional y de la Libertad Civil flamean en el “Parque de las Banderas”

Custodiadas por Gendarmería Nacional, la Bandera Nacional y la Bandera de la Libertad Civil, flamean en el “Parque de las Banderas”, ubicado en el Acceso Sur de la ciudad de San Salvador de Jujuy, gracias a su reposición por parte del Concejo Deliberante capitalino.

En ese marco, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, se refirió a la reposición de los símbolos patrios: “Luego de lamentables hechos en el que se vieron robadas las banderas, que son parte del ingreso a la ciudad de San Salvador de Jujuy en el acceso sur, en algunas manifestaciones, hemos repuesto las mismas y además hemos coordinado con el Escuadrón N° 53 de Gendarmería Nacional para su custodia”.

“La verdad es que son dos banderas grandes que reciben a los vecinos de San Salvador de Jujuy y, por supuesto, también a los turistas que nos visitan, la Bandera Nacional y la Bandera de la Libertad Civil, dos prendas que fueron creadas por el General Manuel Belgrano, una de ellas para el pueblo de Jujuy, así que es un verdadero honor para el Concejo Deliberante poder reponer estas dos banderas que fueron adquiridas en Buenos Aires por la envergadura que tienen, y que por supuesto esperamos que flameen en el ingreso de nuestra Ciudad durante todo el año”.

Por otra parte, en el marco de lo que es un nuevo aniversario del Día de la Bandera en nuestro país, Aguiar dedicó unas palabras a todos los vecinos de la Ciudad: “Saludar a todos los vecinos, San Salvador de Jujuy tiene una relación muy particular con la Bandera Nacional y la Bandera Nacional de la Libertad Civil, esto se debe en particular a la relación tan estrecha que tuvo el pueblo de Jujuy con el General Manuel Belgrano, que si bien nació en Bs. As., a nosotros nos gusta decir que es parte de nuestra tierra. Así que un saludo a todos los vecinos de San Salvador de Jujuy en este día de la Bandera y, por supuesto, pedirles que esa celeste y blanca esté en cada balcón y flamee de la mejor manera”.

El titular del cuerpo parlamentario, también recordó que: “Belgrano como General y como Jefe del Ejército del Norte, guió a los jujeños en lo que fue la gesta histórica del Éxodo Jujeño llegando hasta Tucumán, y allí con el sacrificio de muchos norteños, pero particularmente de los jujeños, se pudo ganar la Batalla de Tucumán, luego la Batalla de Salta, y reconquistar la ciudad de San Salvador de Jujuy. En ese marco es que nos hace justamente este legado tan precioso que tenemos en Casa de Gobierno, que es la Bandera Nacional de la Libertad Civil”.

Por último, Aguiar remarcó: “Para mí es un verdadero gusto rendir este homenaje al General Manuel Belgrano, quien falleciera un 20 de junio de 1820 en Bs As, lamentablemente en una pobreza extrema y sin el reconocimiento que se merecía en esos momentos, pero sin lugar a dudas hoy transformado en uno de los padres de la patria rendirle homenaje y de alguna manera honor a través de la Bandera Nacional creo que es fundamental”.