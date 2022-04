Jimmy Savile: A British Horror Story: ¿De qué va el nuevo y escalofriante documental de Netflix?

Detrás del carismático conductor de televisión se escondía uno de los peores pedófilos en la historia del Reino Unido a quien la Reina Isabel decidió nombrarlo Caballero.

Uno de los pasajes más atroces relacionados con la televisión británica se esconden detrás de la imagen de Sir James Wilson Vincent Savile, quien como conductor del programa Top of the Pops, a lo largo de casi tres décadas fue conocido simplemente como Jimmy Savile.

Durante este tiempo, el personaje de la larga cabellera rubia se ganó la estimación incluso de la Reina Isabel quien lo nombró Caballero. Sin embargo, detrás de su «carismática» personalidad se escondía su lado oscuro como depredador sexual e incluso hasta adicto a la práctica de la necrofilia.

A poco más de 10 años de su muerte, Netflix lanza el documental Jimmy Savile: A British Horror Story, una producción donde se pone al descubierto la habilidad del personaje que, bajo el amparo de ser considerado una celebridad de la televisión, abusó sexualmente de cientos de menores de edad.

A través de una serie de entrevistas, en el documental se tratan de unir los cabos sueltos que fue dejando Jimmy, quien le dio rienda suelta a sus deseos carnales con infantes cuyo pecado capital fue confiar en el ídolo que durante más de 2 mil 200 emisiones se metió en los hogares de millones de familias a través de un programa de televisión por el cual transitaron los mejores artistas del momento.

Un informe publicado conjuntamente por la Asociación Británica de Prevención de Abusos a Niños y la Metropolitan Police afirmó que 450 personas habían denunciado a Savile por abusos realizados entre 1955 y 2009.

No obstante, el melenudo conductor logró burlar a la justicia prácticamente hasta su muerte ocurrida en 2011, luego de lo cual fue considerado como uno de los peores delincuentes sexuales del Reino Unido.

«Él sabía que la fama y el poder le daban todas las puertas. Con él, aceptabas las cosas como normales, pero era anormal», se escucha mencionar en el tráiler a una de las personas que fueron consultadas para darle vida a un controversial proyecto que promete ubicarse entre las mejores producciones del año.

He was a national treasure. After his death, he was exposed as a sexual predator, with over 450 sickening allegations of abuse.

JIMMY SAVILE: A BRITISH HORROR STORY examines archive footage to understand how he fooled an entire nation for decades. pic.twitter.com/dBxUwI6u9c

