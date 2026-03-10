Inició la temporada 2026 del Centro Deportivo Social y Cultural para Jóvenes y Adultos con Discapacidad

La jornada inaugural en Los Huaicos comenzó con el taller de Folclore, seguido por el taller de Reciclado. Ambas actividades promueven la expresión artística, la creatividad y el desarrollo de habilidades manuales en un entorno de acompañamiento y contención.

Centro Deportivo Social y Cultural para Jóvenes y Adultos con Discapacidad – Cronograma semanal y sedes

La planificación de la Coordinación de Vida amplía la propuesta hacia distintos espacios de la ciudad, con el objetivo de promover la actividad física, el aprendizaje y la participación social:

Martes – Predio de la UNJu

Fútbol (10 a 11 hs)

Newcom (11 a 12 hs)

Miércoles – Alto Comedero

Informática en el Centro Cultural (10 a 11 hs)

Natación en el Natatorio Municipal (11 a 12 hs)

Jueves – Predio de la UNJu

Fútbol (10 a 11 hs)

Newcom (11 a 12 hs)

A través de talleres gratuitos y espacios de encuentro, el Ministerio de Desarrollo Humano busca fortalecer la autonomía, el bienestar y la participación social de jóvenes y adultos durante todo el año 2026