Inició la temporada 2026 del Centro Deportivo Social y Cultural para Jóvenes y Adultos con Discapacidad

El Ministerio de Desarrollo Humano dio inicio a la temporada 2026 del Centro Deportivo, Social y Cultural destinado a jóvenes y adultos con discapacidad mayores de 18 años.
La apertura de actividades se realizó en las instalaciones de la cartera ministerial ubicadas en barrio Los Huaicos.
Bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Integral, esta propuesta reafirma el compromiso del Gobierno de la Provincia con la promoción de la inclusión social y la participación comunitaria de las personas con discapacidad.
La jornada inaugural en Los Huaicos comenzó con el taller de Folclore, seguido por el taller de Reciclado. Ambas actividades promueven la expresión artística, la creatividad y el desarrollo de habilidades manuales en un entorno de acompañamiento y contención.
Centro Deportivo Social y Cultural para Jóvenes y Adultos con Discapacidad – Cronograma semanal y sedes
La planificación de la Coordinación de Vida amplía la propuesta hacia distintos espacios de la ciudad, con el objetivo de promover la actividad física, el aprendizaje y la participación social:
Martes – Predio de la UNJu
- Fútbol (10 a 11 hs)
- Newcom (11 a 12 hs)
Miércoles – Alto Comedero
- Informática en el Centro Cultural (10 a 11 hs)
- Natación en el Natatorio Municipal (11 a 12 hs)
Jueves – Predio de la UNJu
- Fútbol (10 a 11 hs)
- Newcom (11 a 12 hs)
A través de talleres gratuitos y espacios de encuentro, el Ministerio de Desarrollo Humano busca fortalecer la autonomía, el bienestar y la participación social de jóvenes y adultos durante todo el año 2026