Reflejo Jujuy – Inició la temporada 2026 del Centro Deportivo Social y Cultural para Jóvenes y Adultos con Discapacidad

Toda la verdad y realidad de la provincia

URGENTE

Inició la temporada 2026 del Centro Deportivo Social y Cultural para Jóvenes y Adultos con Discapacidad

Mar 10, 2026 Locales, Politica 0

Con una variedad de propuestas culturales y deportivas en distintas sedes, el Centro Deportivo promueve la autonomía, el bienestar y la participación social de jóvenes y adultos con discapacidad.

El Ministerio de Desarrollo Humano dio inicio a la temporada 2026 del Centro Deportivo, Social y Cultural destinado a jóvenes y adultos con discapacidad mayores de 18 años.

La apertura de actividades se realizó en las instalaciones de la cartera ministerial ubicadas en barrio Los Huaicos.

Bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Integral, esta propuesta reafirma el compromiso del Gobierno de la Provincia con la promoción de la inclusión social y la participación comunitaria de las personas con discapacidad.

La jornada inaugural en Los Huaicos comenzó con el taller de Folclore, seguido por el taller de Reciclado. Ambas actividades promueven la expresión artística, la creatividad y el desarrollo de habilidades manuales en un entorno de acompañamiento y contención.

Centro Deportivo Social y Cultural para Jóvenes y Adultos con Discapacidad – Cronograma semanal y sedes

La planificación de la Coordinación de Vida amplía la propuesta hacia distintos espacios de la ciudad, con el objetivo de promover la actividad física, el aprendizaje y la participación social:

Martes – Predio de la UNJu

  • Fútbol (10 a 11 hs)
  • Newcom (11 a 12 hs)

Miércoles – Alto Comedero

  • Informática en el Centro Cultural (10 a 11 hs)
  • Natación en el Natatorio Municipal (11 a 12 hs)

Jueves – Predio de la UNJu

  • Fútbol (10 a 11 hs)
  • Newcom (11 a 12 hs)

A través de talleres gratuitos y espacios de encuentro, el Ministerio de Desarrollo Humano busca fortalecer la autonomía, el bienestar y la participación social de jóvenes y adultos durante todo el año 2026

DEJANOS TU COMENTARIO

Espacio Publicitario

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Espacio Publicitario

Dolar Hoy

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Horoscopo Hoy

Buscanos en twitter

Entretenimiento

Quiénes son los invitados de Juana Viale en su regreso a la televisión

Quiénes son los invitados de Juana Viale en su regreso a la...

Feb 27, 2026 0

La actriz vuelve este domingo a la pantalla de El Trece luego de un mes de vacaciones. Los detalles A un mes de su último programa, Juana Viale retoma su contacto con el público a partir de este...
Leer más
Muerte de Kurt Cobain: un exjefe de la policía de EE.UU. sumó nueva información y provocó un giro en la principal hipótesis

Muerte de Kurt Cobain: un exjefe de la policía...

Feb 19, 2026 0

La familia del Indio Solari desmintió que haya sufrido un ACV y aclaró cómo está su salud

La familia del Indio Solari desmintió que haya...

Feb 19, 2026 0

Espacio Publicitario

Tabla de Futbol