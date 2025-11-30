Falleció Ekel Meyer, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy

La noticia se confirmó este domingo. Había ocupado también el cargo de ministro de Seguridad

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, Ekel Meyer, falleció este domingo a sus 58 años luego de sufrir complicaciones en su salud a causa de una enfermedad.

Meyer ocupaba la presidencia del máximo tribunal desde el 1º de enero de 2024, función para la que había sido ratificado también para el año 2025.

Antes de integrar la Suprema Corte, fue ministro de Seguridad durante la gestión del exgobernador Gerardo Morales. Previamente, diputado provincial y ocupó también una banca en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy.

Sus restos serán velados en el edificio de Tribunales, ubicado en Argañaraz e Independencia, a partir de las 18.30.

Tras conocerse la trágica noticia empezaron las repercusiones y despedidas en el arco político. Una de las primeras en pronunciarse fue la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich: “Lamento profundamente el fallecimiento de Ekel Meyer. Compartimos años de trabajo por la justicia: primero en Seguridad de Jujuy y hasta su último día en la Corte Suprema provincial”, posteó en su cuenta de X.

“Ekel fue clave para terminar con el imperio de Milagro Sala. Firme, valiente y comprometido con la verdad. Mi abrazo y acompañamiento a su familia”, completó Bullrich.

La Suprema Corte jujeña ya había lamentado la pérdida del vicepresidente del tribunal, Sergio Jenefes. Este juez murió en septiembre a sus 76 años, luego de 17 años de trabajo en la Justicia local.

El último viernes juraron como nuevos jueces de la Corte los doctores Lisandro Aguiar, Gonzalo de la Colina y Eduardo Uriondo, quienes se incorporaron formalmente tras su designación. Aquejado por su salud, Ekel Meyer no había podido asistir a la ceremonia.

El presidente del tribunal supremo se había corrido desde septiembre se había corrido, al menos públicamente, de las gestiones que correspondían a su función. Encaró como una de sus últimas misiones el avance del proyecto de ley para crear el Consejo de la Magistratura jujeño, por el que compareció ante las comisiones de Legislación General, Finanzas y Asuntos Institucionales de la Legislatura provincia.

En agosto había participado del 8º Precongreso de Niñez, Adolescencia y Familia, en el que anunció la creación de la primera Oficina Judicial especializada en derechos de niños, niñas y adolescentes en el país.

“La Oficina tendrá como funciones la sensibilización en derechos, la elaboración de estadísticas, la detección de necesidades y la capacitación continua bajo estándares internacionales. Es un paso fundamental hacia una justicia más humana, especializada y accesible”, anunció Meyer en aquella oportunidad.