Escándalo total: El hermano de Mauro Icardi se alió con Wanda Nara y Maxi López

Guido Icardi rompió el silencio en Intrusos y luego publicó fotos que son una verdadera «mojada de oreja» para el futbolista. «Conociendo a mi familia», lanzó junto a una imagen con sus sobrinas.

El culebrón de los Icardi sumó un capítulo que nadie vio venir y que dejó a todos con la boca abierta. Guido Icardi, hermano del futbolista, decidió cruzar de vereda y se mostró más cerca que nunca de Wanda Nara y, para sorpresa de muchos, también de Maxi López.

Tras presentarse en el programa Intrusos América TV, donde aseguró que a su hermano «lo conoce muy poco» y que tiene un «carácter fuerte», el joven no se quedó solo en palabras. Durante la noche, compartió en sus redes sociales postales que cayeron como una bomba en el entorno de Mauro.

«Conociendo a mi familia»

En una de las historias más polémicas, se lo ve a Guido sentado en un sillón junto a Wanda y las hijas de Mauro. La frase que acompañó la foto, «Conociendo a mi familia», fue interpretada como un dardo directo hacia el delantero del Galatasaray, sugiriendo que por la mala relación entre hermanos no había tenido contacto previo con las pequeñas.

La foto de la discordia: Maxi López y Martín Migueles

Pero la provocación no terminó ahí. En otra de las imágenes publicadas por el diario Ciudad, Guido aparece en una reunión familiar donde también estaban Nora Colosimo (madre de Wanda), Maxi López y Martín Migueles, actual pareja de la empresaria.

La presencia de Migueles no es un detalle menor: el empresario inmobiliario La Capital ha sido motivo de fuertes cruces judiciales con Icardi, quien incluso habría intentado ponerle una medida cautelar para evitar que tenga contacto con sus hijas.

Un «salame» y una traición familiar

Guido no tuvo piedad al referirse a la separación de su hermano y Wanda, tildando a Mauro de «salame» por haber arruinado un matrimonio de 10 años debido a su affaire con la China Suárez. Según el joven, nunca vio a su hermano tan enamorado como cuando estaba con la mediática conductora.

Mientras Mauro Icardi continúa en el exterior, el frente interno en Argentina parece estar totalmente quebrado. ¿Habrá respuesta del futbolista ante esta inesperada alianza de su propio hermano con sus «enemigos» públicos?