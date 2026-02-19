El rey Carlos III rompió el silencio tras la detención del príncipe Andrés: «La Justicia debe seguir su curso»

Andrés Mountbatten-Windsor fue detenido este jueves, día de su 66º cumpleaños, bajo la sospecha de “mala conducta en un cargo público” en el marco del caso Epstein.

El rey Carlos III de Inglaterra declaró este jueves que “la justicia debe seguir su curso” tras la detención de su hermano, el expríncipe Andrés, salpicado por el caso Epstein y bajo sospecha de “mala conducta” durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido.

“Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto se investiga de la manera apropiada y por las autoridades correspondientes”, afirmó Carlos III, en una inusual declaración firmada personalmente.

Tras expresar su “más profunda preocupación” por el arresto de su hermano menor, Andrew Mountbatten-Windsor, el monarca reiteró su apoyo a la policía y la Justicia: “En esto, como he dicho antes, cuentan con todo nuestro apoyo y cooperación”. “Permítanme dejarlo claro: la justicia debe seguir su curso”, añadió.

Por qué detuvieron al hermano del rey de Inglaterra

La detención ocurrió mientras detectives británicos evalúan las afirmaciones hechas en los “archivos de Jeffrey Epstein” contra el exduque de York de que compartió información estatal sensible con el financista y delincuente sexual estadounidense mientras era enviado comercial del Reino Unido, cargo que ocupó entre 2001 y 2011.

Se trata de correos electrónicos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en los que el exduque habría compartido con Epstein informes de visitas oficiales a Hong Kong, Vietnam y Singapur. Otro, en la víspera de Navidad de 2010, pareció enviar a Epstein un informe confidencial sobre oportunidades de inversión en la reconstrucción de la provincia de Helmand, en Afganistán, según detalló el diario The Guardian. Imágenes publicadas por medios británicos mostraron una flota de coches sin identificación, que se cree son vehículos policiales, llegando temprano el jueves a la finca de Sandringham del rey Carlos III, en el este de Inglaterra, donde Andrés se mudó a principios de febrero.

El príncipe, despojado de sus títulos

El año pasado, Charles despojó a su hermano de sus títulos y le ordenó abandonar su mansión en la finca de Windsor, aunque Andrés sigue siendo octavo en la línea de sucesión al trono británico.

La policía informó “estar realizando registros” en dos propiedades, señalando que “el hombre permanece bajo custodia policial en este momento”.

La mala conducta en el ejercicio de un cargo público conlleva una pena máxima de cadena perpetua, según el Crown Prosecution Service (Fiscalía de la Corona).

La policía regional de Windsor indicó entonces que está “examinando esta información” sobre Andrew Moutbatten-Windsor, como debe ser llamado ahora tras ser desposeído de sus cargos aristocráticos.

Primeras denuncias de abuso sexual contra Andrés en el caso Epstein

Estos documentos se añaden a las acusaciones de agresión sexual formuladas contra el expríncipe por Virginia Giuffre, que se suicidó en 2025.

En un libro póstumo, Giuffre aseguró que el Príncipe Andrés había abusado tres veces de ella, entregada por el millonario estadounidense cuando era menor de edad.

Una segunda mujer afirmó posteriormente, a través de su abogado, que Epstein la envió a Inglaterra en 2010 para mantener relaciones sexuales con el hijo de la reina Isabel II.

Otro abogado estadounidense sostuvo que una de sus clientas relató que Epstein y el expríncipe la obligaron a mantener relaciones sexuales durante una fiesta en Florida en 2006.

Al menos cuatro fuerzas policiales británicas confirmaron que analizan informes que parecen vincular al expríncipe Andrés, ahora conocido como Andrés Mountbatten-Windsor, con Epstein.

Una investigación de la BBC publicada en diciembre encontró que casi 90 vuelos vinculados a Epstein llegaron y partieron de aeropuertos del Reino Unido, algunos con mujeres británicas a bordo que afirman haber sido víctimas de abusos por parte del multimillonario.

Días atrás, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que Andrés debería hablar con las autoridades sobre sus vínculos con Epstein.

El primer ministro recordó que “nadie está por encima de la ley” y agregó que las personas con información tenían el “deber de presentarse”.

Según la BBC, el período máximo que se puede retener al expríncipe es de 96 horas, pero esto requeriría múltiples prórrogas por parte de altos oficiales de policía y un tribunal de magistrados.

En la mayoría de los casos, los sospechosos son detenidos durante 12 o 24 horas y luego son acusados o liberados en espera de una mayor investigación.