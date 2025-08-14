El inicio de la 21ª edición de la Feria del Libro Jujuy desplegó propuestas para todos los sentidos

La segunda jornada, el martes 12 de agosto, sumó una intensa grilla de actividades. En la Caja de Ahorro y Crédito, la Lic. María Elena Barrionuevo ofreció la charla Introducción a la biblioterapia gestáltica, mientras que el Teatro Mitre fue sede de la masterclass de batería Revoluciona tu ritmo y el lanzamiento del libro La batería en el tango moderno.

En el Salón Pachamama se presentó Lola Mora: la escultora que inspira, a cargo de Beatriz Brega Buffet, y en el Salón Belgrano se desarrolló el taller La historieta como proyecto editorial, coordinado por Alejandro Bidegaray.

La Plaza de las Batallas volvió a ser epicentro de actividades con la presentación de la nueva área protegida Parque Provincial La Reina, y el recital de la Orquesta Infanto-Rock dirigida por Josué Tintilay. El Salón Éxodo fue sede de la charla Recursos, ideas y experiencias. Un camino lector, con los autores Martín Blasco y Andrea Ferrari, mientras que en el Salón Pachamama, Laura Rosso presentó sus libros Contame cosas y Las decisiones, acompañada por Socorro Rosa-Jujuy y Eugenia Mur.

La jornada cerró con la violinista Florencia Abigail Rodríguez interpretando Partitas de Bach en la C.A.J.A., y con la charla La edición como política cultural – Miradas desde las periferias, a cargo de Paola Audisio y Pablo Méndez Calado en el Salón Belgrano.

Con estas primeras jornadas, la Feria del Libro Jujuy ratifica su lugar como plataforma de encuentro para la literatura, el arte y el pensamiento crítico, en un marco de acceso libre y diálogo abierto con la comunidad.

Una feria que pone los sentidos a escena

La 21° edición de la Feria del Libro Jujuy se realiza hasta el 17 de agosto, bajo el lema “Los sentidos a escena”, con actividades gratuitas y abiertas al público en espacios ubicados en pleno centro de San Salvador de Jujuy: el Cabildo, ENERC y CAJA.

El programa completo de actividades puede consultarse en www.feriadellibrojujuy.com.ar, en las redes sociales de la Feria (@feriadellibrojujuy en Facebook e Instagram), y a través del canal de WhatsApp “Feria del Libro Jujuy”.