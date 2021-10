El Frente Cambia Jujuy realizó un acto en Alto Comedero

Gerardo Morales encabezó el evento, acompañado de los candidatos a diputados nacionales que buscan alcanzar una banca en los próximos comicios: Gustavo Bouhid, Natalia Sarapura y Gaspar Santillán.

El gobernador habló sobre el camino recorrido por el espacio político que está a cargo del Estado provincial desde el 2015. En ese sentido sostuvo que la alianza surgió de la unión «de muchos pensamientos de distintas fuerza políticas», que tenían el objetivo común de «poner de pie a la provincia».

«Devolverle la dignidad a nuestro pueblo es lo que venimos haciendo hace varios años. Hemos empezado con hechos y acciones en concreto», sostuvo el mandatario y se refirió a la compra de equipamiento para los diversos organismos estatales, como Vialidad y el sistema de salud y de seguridad.

También hizo mención al cambio de la matriz productiva mencionando la planta solar de Cauchari con 600 hectáreas de paneles solares y la producción de aceite de cannabis medicinal, que permitirá en el futuro vender fibras textiles de cáñamo.

En la línea de ese anuncio, Morales reafirmó el proyecto del tren turístico de la Quebrada, informando que licitó el tramo entre Volcán y Tilcara. Además, aseguró que en el 2022 se licitará una avenida que unirá las rutas 9 y 66 en el acceso sur de la capital provincial.

Asimismo, se refirió a la situación existente previo al triunfo de Cambia Jujuy afirmando que existía un «gobierno paralelo de violencia y corrupción» que sacó a los funcionarios que habían sido elegidos por el pueblo.

En cuanto al camino para los comicios, Morales instó a la militancia: «los necesito a cada uno luchando, trabajando puerta puerta hasta el 14 parta darle una lección al gobierno nacional, que no hace otra cosa que pelear».

En tal línea, el gobernador sostuvo que al Frente de Todos en Jujuy le impusieron desde Nación a los candidatos y aseveró en alusión a Gaspar Santillán, el tercer candidato de Cambia Jujuy: «Tenemos la mejor expresión del peronismo en este frente».

El titular del Ejecutivo hizo mención a la tercer fuerza que competirá en noviembre. «Me jode de la Izquierda que en la Legislatura ni siquiera quieren pasar a izar la bandera y eso es una ofensa al pueblo y a nuestra historia. Son irrespetuosos y les interesas sólo el conflicto. No se les ha caído ni una sola idea. No se les cae una idea y lo único que han hecho es poner palos en la rueda», expresó.

«Les pido que no bajen los brazos y no se dejen robar los sueños. Somos energía viva. Los jujeños somos un gran pueblo que no se va a dejar pisar por nadie. Es la consigna trabajar más fuerte que nunca y a ganar», cerró.

GUSTAVO BOUHID

«Gerardo Morales y Carlos Haquim vieron cuál era el futuro de esta provincia y entablaron la convocatoria a todas las fuerzas políticas. Sin todas no podría haber paz, orden, progreso, educación, salud y seguridad. Lograron vencer cualquier tipo de diferencia y cada vez somos más y vamos a seguir siendo más», afirmó a su turno el primer candidato a diputado nacional, Gustavo Bouhid.

«Cuando se puso este frente se bajaron las banderas partidarias y se puso al frente de la Jujuy para sacarlo adelante. Cómo no vamos a acompañar a nuestro gobernador, lo hacemos puerta a puerta. Cómo no vamos a acompañar a este hombre que ha logrado transformar la provincia en 6 años: es una provincia turística, productiva y paz», sumó.

El actual ministro de Salud hizo alusión al Gobierno nacional y consideró: «nos llevan a los tumbos, no sabemos si vamos a ser Cuba o Venezuela, no pueden parar la inflación». En contrapartida, afirmó que Morales «ha presentando un plan maestro que se va a ejecutar en los últimos dos años».

«Vamos a meter el tercer diputado, convoco a todos y cada uno de los jujeños a acompañar el proyecto de Cambia Jujuy y de Gerardo Morales», expresó el médico y en la misma línea que el gobernador llamó al electorado peronista a sumarse al espacio partidario.

GASPAR SANTILLÁN.

«En el marco de Cambia Jujuy aceptamos la candidatura porque no queremos quedar fuera de la historia de ese Jujuy que se está escribiendo. Queremos que Gerardo sea nuestro presidente, es el hombre mejor preparado, el que conoce el territorio. Le tenemos que dar la fuerza para que sea presidente», sostuvo Gaspar Santillán.

El diputado nacional le habló al «peronismo que no se sumó, que sepan que tienen a un compañero que los está esperando con los brazos abiertos. Tengo toda la fe en que vamos a meter los 3 diputados», afirmó.

«Necesitamos ponerle un límite al kirchnerismo, llevar nuestro proyecto de provincia a la Nación y dependemos de ustedes, que lleven este mensaje a los vecinos o amigos: que Jujuy nos necesita. Tiene paz, tranquilidad yes un punto estratégico en la agenda turística mundial. Ningún peronista puede ser cómplice de que La Cámpora haga pie en Jujuy», sentenció.