Colapso de Lakers en Nueva Orleans y duermen a medio juego de estar fuera del Play In

Faltan ocho partidos de la temporada regular y la pesadilla de los Lakers empeora. El equipo favorito a ganar el Oeste tiene apenas medio juego de ventaja para el último puesto del Play In, luego de que dejaran ir una ventaja de 23 puntos y cayeron 116-108 ante los Pelicans, perdiendo el noveno lugar en el Oeste y con apenas medio partido de ventaja sobre los Spurs. La amenaza de no jugar Playoffs incrementa.

Los Angeles lideró cada instante de los primeros tres cuartos. Desde el 5-0 inicial, la ventaja no bajó de eso toda la primera mitad. 31-23 al final del primer periodo y 69-49 al descanso, llegando a liderar hasta por 23 en el segundo periodo. Todo iba a pedir de boca, encabezados por LeBron, quien tenía 25 puntos en su regreso tras no jugar ante los 76ers el viernes.

LeBron has now made the 2nd-most field goals in NBA History.

He's also up to 39 points tonight!

— NBA (@NBA) March 28, 2022