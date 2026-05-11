Reflejo Jujuy – Brindarán capacitaciones gastronómicas gratuitas: para las manos detrás del sabor

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Brindarán capacitaciones gastronómicas gratuitas: para las manos detrás del sabor

May 11, 2026 Locales 0

Tres jornadas gratuitas para trabajadores y emprendedores del sector. Capacitaciones para mejorar el servicio sin perder la identidad.

Brindarán capacitaciones gastronómicas gratuitas: para las manos detrás del sabor

La nueva edición de la Semana Gastronómica “Jujuy a punto, un ritual de altura” también propone tres jornadas de capacitaciones orientadas a fortalecer la atención y profesionalizar el servicio.

La propuesta busca que quienes trabajan en gastronomía se reconozcan como parte fundamental de la experiencia turística y del posicionamiento de Jujuy como destino.

Cronograma de las capacitaciones gastronómicas

– Miércoles 13 de mayo | 09:00 a 12:30

“El rol estratégico del camarero en el servicio gastronómico”

Los 2 Chinos – Alvear 731, San Salvador de Jujuy.

Link de Inscripción: https://forms.gle/wNuKacjdC8RJdh886

– Jueves 14 de mayo | 09:30 a 13:00 hs y 14:30 a 17:00

“El rol de la gastronomía en el destino turístico”

CAJA – Alvear 534, San Salvador de Jujuy.

Link de Inscripción: https://forms.gle/G5LPpd3bby2CYPEc8

– Viernes 15 de mayo | 09:30 a 13:00 hs y 14:30 a 17:00

“Calidad del servicio gastronómico”

CAJA – Alvear 534, San Salvador de Jujuy.

Link de Inscripción: https://forms.gle/y1gLTGpLKgcv4vpz8

Las actividades son gratuitas y con cupos limitados, quienes quieran participar u obtener más información pueden escribir a capturjujuy@gmail.com

Jujuy a Punto: cocina, vinos y turismo de experiencias

Del 15 al 24 de mayo se realizará la Semana Gastronómica “Jujuy a Punto, un ritual de altura”, una propuesta que reunirá a chefs invitados, productores locales, bodegas y restaurantes emblemáticos de la provincia.

Durante diez días, distintos espacios ofrecerán menús de autor maridados con vinos de altura, además de actividades como el Torneo Federal de Chefs, encuentros técnicos y foros gratuitos vinculados al sector gastronómico y turístico.

La iniciativa busca consolidar a Jujuy como un destino de turismo gastronómico y de experiencias, poniendo en valor la identidad culinaria local y el trabajo de toda la cadena productiva.

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