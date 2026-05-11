Brindarán capacitaciones gastronómicas gratuitas: para las manos detrás del sabor

Las actividades son gratuitas y con cupos limitados, quienes quieran participar u obtener más información pueden escribir a capturjujuy@gmail.com
Jujuy a Punto: cocina, vinos y turismo de experiencias
Del 15 al 24 de mayo se realizará la Semana Gastronómica “Jujuy a Punto, un ritual de altura”, una propuesta que reunirá a chefs invitados, productores locales, bodegas y restaurantes emblemáticos de la provincia.
Durante diez días, distintos espacios ofrecerán menús de autor maridados con vinos de altura, además de actividades como el Torneo Federal de Chefs, encuentros técnicos y foros gratuitos vinculados al sector gastronómico y turístico.
La iniciativa busca consolidar a Jujuy como un destino de turismo gastronómico y de experiencias, poniendo en valor la identidad culinaria local y el trabajo de toda la cadena productiva.