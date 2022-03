Amazon cierra más de 70 locales de productos premium en Estados Unidos y el Reino Unido, cuál es el motivo

Eliminará sus tiendas cuatro estrellas en las que se podían encontrar los productos con las mejores valoraciones y reseñas de la plataforma

Amazon le dice adiós a sus locales deluxe. La empresa de comercio electrónico comunicó su decisión de cerrar más de 70 de sus locales premium repartidos entre el Reino Unido y los Estados Unidos. De ahora en más, los productos más aclamados se encontrarán exclusivamente en su versión en línea.

Hasta el momento, la compañía fundada por Jeff Bezos -uno de los hombres más ricos del mundo- ofrecía sus llamadas “Amazon cuatro estrellas”. Se trata de locales físicos que ofrecen productos cuyas reseñas superen la valoración de cuatro estrellas y en la vitrina se presentan con reseñas impresas. La mercadería disponible es la que aparecería en el sitio web si se filtraran las búsquedas por valoración, por lo que los clientes entraban al local en busca de confianza y calidad.

Su retirada del sector premium presencial no significa que haga flamear su bandera blanca del mundo físico. Voceros de la empresa dejaron en claro que Amazon no se rinde en esta modalidad. Es por eso que de ahora en más dijeron que trabajarán en otros conceptos de tienda. Las últimas acciones que la empresa tomó en la realidad física fueron la creación de “The Americana at Brand”, su local de ropa de 3000 m² en Los Ángeles equivalente a su sección digital Amazon Style. Allí los clientes van a poder escanear códigos QR en las etiquetas de las prendas que los derivarían a Amazon Shopping para conocer más sobre talles, colores y precios. Por otro lado, la compañía también apostó por una revolucionaria manera de comprar alimentos y productos del hogar para la casa con la invención de sus supermercados sin cajero Amazon Go. Para 2024, la empresa estima poder instalar 260 de estos comercios en distintos países de Europa.