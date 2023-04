Viviendas y más empleo, principales compromisos de Carlos Sadir

En un local del barrio Cuyaya junto con dirigentes y militantes del Circuito 7, Carlos Sadir, candidato a gobernador del Frente Cambia Jujuy, afirmó que el acceso a la vivienda y la generación de más puestos de trabajo serán líneas de trabajo centrales en la gestión que viene.



El dirigente hizo un resumen de los logros alcanzados por el Gobierno de Gerardo Morales y sostuvo que el 7 de mayo “hay que defender en las urnas a este Jujuy distinto que hicimos entre todos los jujeños”, no olvidando “cómo vivíamos y lo mal que estábamos antes del 2015”.

Hablando de los principales compromisos de cara a la nueva etapa, expresó que “tenemos que buscar alternativas diferentes para que cada uno pueda acceder a la vivienda” y señaló que “hoy la vivienda es un gran problema, y en Jujuy más que en cualquier lugar, porque es chico y las tierras son muy caras. De la manera que le busquemos la vuelta, es difícil pero el gobierno que viene trabajará en eso y es un problema a solucionar para mejorar la calidad de vida de los jujeños”.

El otro gran compromiso –añadió- “es generar trabajo y tenemos la ley de Jujuy Polo Productivo, para que atraídas por beneficios impositivos vengan empresas e inversiones, se radiquen en la provincia y den trabajo genuino, que es lo que nos va a sacar de esta situación”.

Reconoció luego que “se ha hecho muchísimo pero falta” y habló de los nuevos puestos de trabajo en la minería sustentable de la Puna y en la construcción, donde el plan de infraestructura educativa, con las 258 escuelas, pone a Jujuy entre las provincias con más ocupación en el sector.

“No solo hay que ganar en Jujuy sino que hay que ganar bien”, definió y subrayó que además del triunfo de todos los candidatos de Cambia Jujuy “ganar bien significará mostrar a Argentina desde Jujuy la potencia que tiene nuestro frente, que es la potencia para Gerardo Morales porque necesitamos que Gerardo sea presidente de la Nación; hace falta un líder con su coraje para hacer los cambios que necesita el país, así como los hizo en Jujuy, donde demostró que sabe cómo hacerlos”.



Sadir pidió a los dirigentes y militantes “hacer saber a toda la ciudadanía que la transformación de Jujuy debe ser defendida en las urnas, cuidando la paz y el orden que hemos logrado; cuidando la estabilidad económica- financiera que nos permite este desarrollo. No nos olvidemos de dónde venimos, de cómo vivíamos y lo mal que estábamos antes de 2015”, enfatizó.

El candidato expuso los logros de la gestión en educación, tanto en materia de infraestructura como en calidad y equidad educativa.

Habló de la descentralización de la salud para que “esté más cerca de la gente”, con la construcción y ampliación de hospitales, la dotación de equipamiento a los nosocomios del interior y el fortalecimiento del SAME, llevando de 22 a 60 las ambulancias distribuidas por toda la provincia. Anunció también la próxima inauguración de una torre laparoscópica en La Quiaca para que los pacientes no tengan que viajar a la capital para ser sometidos a este tipo de intervención quirúrgica.

Se refirió asimismo a los “proyectos líderes” que se desarrollan en Jujuy y son un ejemplo a nivel nacional, como el programa GIRSU para la gestión de los residuos sólidos urbanos y la erradicación de los basurales a cielo abierto.

En otro momento, explicó los problemas que está causando el cambio climático en los sectores productivos y las implicancias de la sequía sobre la economía y el empleo, destacando que las políticas ambientales ocupan un primer lugar en la agenda gubernamental de la provincia con hechos concretos como la producción de energía solar en Cauchari. “Gerardo Morales tomó la posta en este tema y esto tiene que ver con la agenda del mundo”, agregó.

El tren solar de la Quebrada, la restauración del antiguo Cabildo de San Salvador de Jujuy y el Museo Lola Mora estuvieron en el mensaje del candidato a gobernador, al abordar la generación de nuevos atractivos turísticos.

Focalizándose, por otro lado, en la restitución de derechos, Sadir recordó la creación de juzgados ambientales y de violencia de género, el Consejo Provincial de la Mujer y, recientemente, la entrega de resoluciones de adjudicación de viviendas a las familias del barrio Tupac Amaru.

Estuvieron presentes en el acto los dirigentes Carlos Toconás, el concejal José Rodríguez Bárcena y Luis Barboza.