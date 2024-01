Tiene 16 años y barrió a la número 6 del mundo tras ceder sólo dos games: quién es Mirra Andreeva, la revelación del Australian Open

La tenista rusa, que ya se ubica 47° en el conteo WTA, eliminó en menos de una hora a la tunecina Jabeur con un 6-0 y 6-2

La joven promesa del tenis Mirra Andreeva, de tan solo 16 años, consiguió una sorprendente victoria contra la tunecina Ons Jabeur, número 6 del ranking WTA, en la segunda ronda del Australian Open. La victoria fue contundente, con parciales de 6-0 y 6-2 frente a una jugadora que llegó a ser 2ª del mundo y finalista de tres Grand Slam: la rusa se impuso en menos de una hora de juego, dejando sin opciones a su competidora.

Andreeva, quien ya había alcanzado la final del torneo junior el año pasado, realizó su debut profesional en el Australian Open con determinación. En el primer set, Andreeva desplegó un nivel de juego extraordinario, resuelto en apenas 20 minutos. Aunque Jabeur, de 29 años, elevó su rendimiento en la segunda manga logrando dos juegos a su favor, no resultó suficiente ante la firmeza de la rusa. “Estaba muy nerviosa antes del partido porque Ons (Jabeur) y su forma de jugar me inspiran mucho. En el primer set mostré un tenis increíble, sinceramente no esperaba eso de mí misma”, confesó Andreeva tras el encuentro.

Esta impresionante victoria posiciona a Andreeva para enfrentarse en la tercera ronda a la francesa Diane Parry (72° del planeta), quien viene de dejar en el camino a la rusa Kamila Rajímova por 7-5 y 6-2. De avanzar a la cuarta ronda, podría encontrarse con la checa Barbora Krejcíková, preclasificada número 10. Un eventual paso a los cuartos de final la mediría con la número 2 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Una vez finalizado el encuentro dio una entrevista con la transmisión oficial del Abierto de Australia, la cual generó risas entre los presentes. “Me siento un poco más madura”, comenzó su relato. A lo que la periodista rápidamente le contestó: “Sólo tienes 16 años”. La joven, igualmente, se mantuvo firme en su análisis: “Es verdad. El año pasado tenía 15. En este año creo que cambié un montón y creo que eso se puede ver en la cancha”.

“Nace una estrella ¡Mirra Andreeva, de 16 años, sorprende a la favorita No. 6 Jabeur con un 6-0 y 6-2 para llegar a la tercera ronda!”, escribió la cuenta oficial de X, anteriormente Twitter, para rendirse a los pies de la incipiente figura del circuito WTA.

Además de su actual éxito, Andreeva posee un destacado recorrido a su corta edad, incluyendo haber alcanzado octavos en Wimbledon (inició su recorrido desde la qualy y superó en segunda ronda a la décima preclasificada, la checa Krejčíková, y en la siguiente fase a la rusa Anastasiya Potápova) y tercera ronda en Roland Garros.

Originaria de Krasnoyarsk, a más de 4000 kilómetros de Moscú, Andreeva se trasladó a la capital rusa para formarse en el tenis. Posteriormente, en 2022, se mudó a Cannes, Francia, junto con su hermana Erika Andreeva, también tenista. Allí se entrena en el mismo centro que el ex número 1, y actual 3 del mundo, Daniil Medvedev.

La tenista rusa no solo ha destacado en el circuito juvenil, sino que ya marcó un récord al ser la tercera jugadora más joven en ganar un partido de Masters 1000, al lograrlo en Madrid antes de cumplir los 16 años (solo por detrás de la estadounidense Coco Gauff -actual número 4 del planeta y Catherine Bellis, quien se retiró en 2022 tras lidiar con una lesión en su brazo durante tres temporadas).

Además de llegar a la final del Abierto de Australia en la categoría junior el año pasado (cayó por 7-6, 4-6 y 5-7 contra su compatriota Alina Korneeva), levantó el título en seis de las siete finales del circuito ITF. Solamente perdió en la primera, en febrero del 2022, contra Cody Wong en el torneo de El Sheikh, Egipto. Luego ganó en dos oportunidades en Antalya, Turquía (ante la italiana Martina Colmegna y la alemana Silvia Ambosio), El Espinar, España (contra la local Eva Guerrero Álvarez), el Abierto de Meitar, Israel (versus la sueca Rebeca Peterson), el Abierto de Chiasso, Suiza (contra Celine Naef) y en el Bellinzona Ladies Open de Suiza (ante la francesa Fiona Ferro).