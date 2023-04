Sadir encabezó en Lozano lanzamiento de Liliana Mamaní como candidata a intendenta

El candidato a gobernador del Frente Cambia Jujuy, Carlos Sadir, asistió en Lozano a la presentación de la candidata a intendenta de Yala, Liliana Mamaní, y a concejales Carlos Lamas, Cintia Alarcón, Nilo Gutiérrez y Laura Fassola.



En el acto, el candidato a gobernador expuso la propuesta electoral del espacio a la vez que pidió trabajar fuertemente para obtener el 7 de mayo un contundente triunfo que respalde la continuidad del programa de transformaciones lanzado en 2015 por el gobernador Gerardo Morales y al mismo tiempo el proyecto nacional que propicia “dar vuelta a Argentina”.

Tras explicar los logros del Gobierno en torno al principio de un “estado presente y haciendo que las instituciones funcionen como debe ser”, Sadir señaló que la obtención de energía limpia en Cauchari, la producción de aceite medicinal Cannava y el programa de gestión de residuos urbanos GIRSU para enfrentar el cambio climático, “son proyectos que son líderes en el país y este es el gran cambio que hizo Gerardo Morales y el Frente Cambia Jujuy”, demostrando que “podíamos hacer otra provincia y ser mejores”.



“Gerardo es un líder que tiene coraje, que conoce, que tiene ideas y lo que ya hizo en Jujuy lo hará en Argentina para sacar al país de esta frustración que vivimos día a día, con este gobierno nacional que no tiene rumbo, no tiene plan y no sabe qué hacer”, aseveró en otro momento.



Por su lado, Liliana Mamaní agradeció al Radicalismo la confianza puesta en su persona para llevar la candidatura a intendenta de Yala: “no me va a ser fácil; –sostuvo- vamos a tener que luchar día a día pero estoy convencida que vamos a trabajar junto a un gobernador y su equipo que no nos van a defraudar, tocaremos las puertas todos los días, gestionando junto a las instituciones para seguir para adelante”, prometió.