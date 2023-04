“Ordené Jujuy sin derramar una gota de sangre”, enfatizó Morales ante el Foro Llao Llao

Gerardo Morales, precandidato a presidente de los argentinos por la Unión Cívica Radical, componente vertebral de Juntos por el Cambio, disertó en la tradicional cumbre empresarial Llao Llao 2023 que se celebró en Bariloche con la participación de emprendedores y líderes sociales, convocados para dialogar respecto del futuro del país.



En este contexto, fue categórico al afirmar que “sabemos en Juntos por el Cambio las medidas productivas y económicas a adoptar” con miras a “dar vuelta la Argentina”, al tiempo que anticipó que estas serán implementadas “desde el orden y con decisión política”.

Profundizó su línea argumental, subrayando que “no tenemos miedo” a las amenazas proferidas por el Frente de Todos de regar de sangre y muerte las calles del país en caso de ganar Juntos por el Cambio las próximas elecciones presidenciales. “Ordené Jujuy sin derramar una gota de sangre”, remarcó en este sentido y describió: “Hoy en mi provincia no hay cortes de rutas, no hay estado paralelo y la corrupción está presa”.

“Alcanzamos estos logros con la Constitución, la Ley y el Código Contravencional en mano”, enfatizó.

Insistió que “las amenazas no nos asustan” y aseguró que “estamos dispuestos a hacer los cambios que debamos hacer”, anticipando que en términos de macroeconomía “habrá que adoptar medidas duras”, las cuales “serán aplicadas con inmediatez”, completó.

Asimismo, Morales hizo particular referencia a los “grandes desafíos” que tiene por delante nuestro país, entre ellos “restablecer el orden en materia social”, como así también “en el plano macroeconómico” y en “la agenda de desarrollo”. “Argentina necesita un cambio de régimen que haga que el país dé una vuelta de 180 grados”, aseveró.

Al detallar su plataforma de prioridades económicas, citó los objetivos de “reducir la inflación a niveles más razonables, eliminar la brecha cambiaria en el primer año, formalizar la economía y simplificar y en algunos casos reducir la carga tributaria, atendiendo a las realidades de la pequeña empresa y las economías regionales”, previendo avanzar simultáneamente “en el incentivo a la inversión y la creación de trabajo registrado” desde una agenda de desarrollo para que la estabilización sea sostenible y equitativa.

Continuó adelantando, que promoverá “incentivos a la inversión, la producción y la exportación”, para que así el sector privado “genere riqueza y trabajo.

Completó su exposición, con las propuestas de “crear condiciones para la inversión en máquinas, tecnología y procesos” y propender a “la reducción de costos logísticos y conectividad digital en todo el país”.

En otro orden, Morales hizo votos por “superar el actual gobierno antiexportador” para dar paso a un “modelo exportador parado sobre estabilidad macro y competitividad micro”.

“Si recuperamos las oportunidades perdidas, podemos subir un escalón rápidamente”, consideró y añadió que “si invertimos y nos integramos al mundo, podemos crecer sostenidamente”.