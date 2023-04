Morales “es la mejor alternativa como presidente”, afirmó Poncio

«Yo planteo como opción a Gerardo Morales porque a quien le toque gobernar tendrá que hacerlo con todos los sectores políticos y en Jujuy el vicegobernador es peronista, es decir de la oposición, pero trabajan muy bien en conjunto», sostuvo el intendente de Fraile Pintado y candidato a diputado provincial del Frente Cambia Jujuy, Iván Poncio.



“Mucha gente de mi camada –recordó- se involucró en la política porque en la época de Milagro Sala y vos salías de tu casa y no sabías si volvías, era una anarquía total, tenían un gobierno paralelo y más. Con la llegada de Morales eso cambió», subrayó.

Por otro lado, explicó que «la gente está cansada y se la agarra con cualquier político producto de las últimas dos gestiones que tuvo el país» y remarcó que Morales “es la mejor alternativa como presidente, lo conozco y hace falta un tipo así de honesto» al frente del Gobierno nacional.

Además señaló que «el oficialismo está yendo contra toda doctrina peronista» y aseguró que no le preocupan las internas en Juntos por el Cambio: «Cambiemos está armando un muy buen plan de gobierno nacional, no creo que el Peronismo siga en el poder luego de las elecciones», apuntó Poncio en declaraciones a la prensa.