GUTIÉRREZ EN PURMAMARCA: “YO SOY UN HIJO DE LA ESCUELA PÚBLICA”

Tras definir que “Jujuy es mi lugar en el mundo”, el candidato a diputado provincial por el Frente Cambia Jujuy, Omar Gutiérrez afirmó que “si hay algo que tengo por dentro que quiero llevar adelante, es combatir la desigualdad social y este Gobierno lo plantea a través de algo concreto que es la educación”.

Gutiérrez fue el principal orador en el acto de presentación de la lista en Purmamarca, donde estuvo acompañado por los dirigentes Alberto Bernis, Natalia Sarapura y el referente local Gustavo Cruz.

El desarrollo de energía solar en Cauchari, afirmó luego, es un ejemplo para el país, al igual que la renta producida se destine a la mejora integral de la educación. “Cómo no voy a apoyar a una causa así si yo soy un hijo de la escuela pública, si soy lo que soy gracias a esa escuela pública que me permitió ponerme de pie y mirar para adelante la vida de otra forma, que me permitió salir de cosas que me podrían haber envuelto y me podrían haber dejado sin poder crecer”, reflexionó Gutiérrez.

El destacado médico afirmó que la educación “nos iguala, nos libera y nos proyecta hacia el futuro y hace falta más pero el gobierno no podrá hacerlo solo; necesita del compromiso de todos nosotros y ese compromiso tiene que estar en el día a día”.

Además explicó que esa clase de compromiso en su caso personal implica un arriesgarse a salir de un camino hecho: “me arriesgo a hacer otra cosa más para tratar de volcar en la Legislatura eso que sentimos y que llevamos, que es tratar de ayudar al otro, que es lo que tenemos como vocación, sino qué sentido tiene meterse en la salud si no queremos tender la mano a la gente que lo necesita”, se preguntó.

En la presentación se escuchó también al candidato a diputado Alberto Bernis, quien hablando de la situación económica del país que recordó ya era mala con el presidente Macri, “ahora estamos peor y sin rumbo” frente a lo cual “no estamos distinto porque somos parte del país y a la política económica la dicta el gobierno nacional, pero en Jujuy tenemos perspectivas distintas”. Tras mencionar el desarrollo de energía solar en Cauchari, la inversión en educación, la producción de cannabis medicinal, la fabricación de baterías de litio con una empresa china y la reconstrucción del pueblo de Volcán, dijo que el proyecto político del gobernador Gerardo Morales que hay que acompañar el 27 de junio se basa en la concepción de un Estado que además de sostener el empleo público y asistir a los sectores vulnerables, “apoya la actividad privada, invirtiendo en infraestructura y servicios, porque esas son las políticas que generan riqueza y trabajo y sacan a la gente de la pobreza”.

En tanto, el candidato a vocal de la Comisión Municipal de Purmamarca, Gustavo Cruz, recordó que el 2020 “fue muy difícil para todos por la pandemia que afectó a la actividad turística que es la entrada principal de nuestras familias”. No obstante, agregó que “no bajamos los brazos y hemos tenido una Provincia que estuvo permanentemente con asistencia a los productores, a los artesanos, a la gente que trabaja en el turismo, con programas que salieron del Ministerio de Producción”.

Cruz también destacó el compromiso asumido por el gobernador Morales para proveer al barrio “18 de Abril” de agua potable, defensas y loteos, dando respuesta al acelerado crecimiento del sector.