DESDE SANTA FE MORALES LLAMÓ A “EQUILIBRAR” FUERZAS EN EL CONGRESO DE LA NACIÓN

Gerardo Morales acompañó la presentación de candidatos de Juntos por el Cambio Santa Fe, que el 14 de noviembre disputarán escaños en el Congreso de la Nación y cuerpos parlamentarios municipales, oportunidad en la cual destacó que en los próximos comicios se debe lograr el objetivo de “equilibrar las cámaras de Diputados y Senadores” y afirmó que “esto le hará muy bien al país”.



El encuentro tuvo lugar en la explanada del rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde también se dieron cita Mario Negri, presidente del Interbloque de Diputados Nacionales; Mario Barletta, candidato a diputado nacional por Santa Fe; y Adriana «Chuchi» Molina y Hugo Marcucci, candidatos a concejales; entre otros.

“La elección en Santa Fe es muy importante, porque se definen senadores nacionales”, sostuvo Morales y consideró que en las PASO “el pueblo le dijo al gobierno nacional que debe cambiar el rumbo, sin embargo persiste en el camino equivocado”.

En otro tramo de su mensaje a los santafesinos, señaló que “no hay plan, profundizan las peleas internas y no hay unidad de mando” y advirtió que “el problema es que las peleas continuarán después de las elecciones”.

Sostuvo que el gobierno nacional “tiene que seguir dos años más” y aclaró que “a diferencia de lo que hicieron con nosotros, no somos de empujar a nadie, ya que somos una fuerza política responsable”.

“Nos moviliza la vocación de diálogo y eso tendrá que ser en el ámbito del Congreso”, completó.

Por otra parte, lamentó la decisión del gobierno nacional de “romper la mecánica de debate con todos los sectores” y citó como ejemplo la reciente resolución de congelar precios sin el necesario acuerdo con los empresarios.

Además, hizo referencia a las reuniones que mantuvo con ingenios azucareros de Jujuy, Tucumán y Salta, que son formadores de precios, en el marco de una mesa de conversación en la que se establecían márgenes de contribución y límites. “Eso lamentablemente se rompió y ahora el gobierno nacional impone unilateralmente precios sin un análisis sectorial”, expresó Morales y recalcó que “esta no es la forma de combatir la inflación, en todo caso es ahogar más a los sectores productivos que son los que generan trabajo”.

Subrayó que en el Frente de Todos “van peor que antes de perder las PASO” y puntualizó que ante la contundente derrota en las urnas “reaccionaron repartiendo plata por todos lados, emitiendo billetes sin control, profundizando lo peor del clientelismo y presionando a las organizaciones sociales que, por lo menos a las de Jujuy, recibieron la orden de desatar conflictos para seguir recibiendo el plan”.