Memoria y resiliencia: una muestra para reflexionar sobre Hiroshima y Nagasaki

Además, se exhiben los dibujos ganadores del Certamen de Dibujo Infantil 2024, organizado por la Red de Alcaldes por la Paz, donde una estudiante de la Escuela Marina Vilte obtuvo una mención honorífica.

La muestra permite reflexionar sobre la memoria, el valor de la vida y la responsabilidad colectiva de evitar que tragedias de esta magnitud vuelvan a repetirse. Se podrá visitar hasta el 25 de septiembre, de 8 a 20 horas, en calle Alvear 534.