Reflejo Jujuy – Sadir impulsa la finalización del edificio de la UNJu en San Pedro

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Sadir impulsa la finalización del edificio de la UNJu en San Pedro

Sep 18, 2026 Locales 0

El gobernador Carlos Sadir firmó con el Gobierno Nacional un convenio para avanzar con la terminación del nuevo edificio de la Universidad Nacional de Jujuy en San Pedro.

Sadir impulsa la finalización del edificio de la UNJu en San Pedro

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, firmó con el Gobierno Nacional un convenio para avanzar con la terminación del nuevo edificio de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) en San Pedro.

La obra permitirá ampliar las posibilidades de acceso a la educación superior para los jóvenes de la ciudad y de la región, generando mejores condiciones para que puedan desarrollar sus estudios universitarios sin tener que trasladarse.

«Vamos a avanzar con la obra del edificio de la UNJu en San Pedro», expresó Sadir y destacó la importancia de contar con infraestructura universitaria que acompañe las oportunidades de formación de los jóvenes.

«Esta obra es una oportunidad para que nuestros jóvenes puedan estudiar y formarse en su propia ciudad, con más posibilidades para su futuro», sostuvo el gobernador.

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