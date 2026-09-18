Reflejo Jujuy – Este viernes será el desfile de carrozas de los grupos A y B

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Este viernes será el desfile de carrozas de los grupos A y B

Sep 18, 2026 Locales 0

La jornada comenzará a las 20 horas y reunirá a las carrozas de ambos grupos en un único desfile, luego de la suspensión de la jornada prevista para este jueves por las condiciones climáticas.

Este viernes será el desfile de carrozas de los grupos A y B

El primer desfile de carrozas de la 75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes tuvo que suspenderse debido a la lluvia registrada durante la jornada.

La decisión de reprogramar la jornada fue tomada en conjunto entre el Ente Autárquico Permanente, la Comisión Estudiantil y los grupos de carroceros, teniendo en cuenta la seguridad de los estudiantes y el cuidado de los trabajos y las carrozas que prepararon para esta edición.

Por este motivo, este viernes desfilarán de manera conjunta los grupos A y B, a partir de las 20 horas.

Las personas que compraron una ubicación en las sillas y tienen la correspondiente cinta de ingreso deberán conservarla, ya que podrán ingresar este viernes con la misma cinta.

FNE 2026: agenda de transmisiones

El Gobierno de Jujuy, a través del canal oficial de YouTube, transmite los eventos destacados de la 75° Fiesta Nacional de los Estudiantes, llevando la tradicional celebración a todos los rincones del país y el mundo.

La agenda de transmisiones:

  • Viernes 18 de septiembre: Desfile de Carrozas Doble – 20 horas
  • Sábado 19 de septiembre: Desfile Doble – 19 horas
  • Lunes 21 de septiembre: Elección Representante Provincial – 21 horas
  • Martes 22 de septiembre: Desfile Doble – 19 horas
  • Miércoles 23 de septiembre: Desfile Doble – 19 horas
  • Jueves 24 de septiembre: Desfile Doble – 19 horas
  • Viernes 25 de septiembre: Elección Nacional – 21 horas
  • Sábado 26 de septiembre: Entrega de premios – 18 horas

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