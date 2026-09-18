Este viernes será el desfile de carrozas de los grupos A y B

La jornada comenzará a las 20 horas y reunirá a las carrozas de ambos grupos en un único desfile, luego de la suspensión de la jornada prevista para este jueves por las condiciones climáticas.
El primer desfile de carrozas de la 75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes tuvo que suspenderse debido a la lluvia registrada durante la jornada.
La decisión de reprogramar la jornada fue tomada en conjunto entre el Ente Autárquico Permanente, la Comisión Estudiantil y los grupos de carroceros, teniendo en cuenta la seguridad de los estudiantes y el cuidado de los trabajos y las carrozas que prepararon para esta edición.
Por este motivo, este viernes desfilarán de manera conjunta los grupos A y B, a partir de las 20 horas.
Las personas que compraron una ubicación en las sillas y tienen la correspondiente cinta de ingreso deberán conservarla, ya que podrán ingresar este viernes con la misma cinta.
FNE 2026: agenda de transmisiones
El Gobierno de Jujuy, a través del canal oficial de YouTube, transmite los eventos destacados de la 75° Fiesta Nacional de los Estudiantes, llevando la tradicional celebración a todos los rincones del país y el mundo.
La agenda de transmisiones:
Viernes 18 de septiembre: Desfile de Carrozas Doble – 20 horas
Sábado 19 de septiembre: Desfile Doble – 19 horas
Lunes 21 de septiembre: Elección Representante Provincial – 21 horas
Martes 22 de septiembre: Desfile Doble – 19 horas
Miércoles 23 de septiembre: Desfile Doble – 19 horas
Jueves 24 de septiembre: Desfile Doble – 19 horas
Viernes 25 de septiembre: Elección Nacional – 21 horas
Sábado 26 de septiembre: Entrega de premios – 18 horas