Este viernes será el desfile de carrozas de los grupos A y B

Las personas que compraron una ubicación en las sillas y tienen la correspondiente cinta de ingreso deberán conservarla, ya que podrán ingresar este viernes con la misma cinta.

FNE 2026: agenda de transmisiones

El Gobierno de Jujuy, a través del canal oficial de YouTube, transmite los eventos destacados de la 75° Fiesta Nacional de los Estudiantes, llevando la tradicional celebración a todos los rincones del país y el mundo.

La agenda de transmisiones: