Reflejo Jujuy – El lunes 1 de setiembre inicia el cronograma de pago para agentes de las reparticiones públicas

Toda la verdad y realidad de la provincia

URGENTE

El lunes 1 de setiembre inicia el cronograma de pago para agentes de las reparticiones públicas

Ago 26, 2025 Locales 0

Tesorería de la Provincia anunció el cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto de 2025.

El lunes 1 de setiembre inicia el cronograma de pago para agentes de las reparticiones públicas

Lunes 1 de setiembre

Veteranos de Guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Organismos Autárquicos.

Martes 2 de setiembre

Municipios, Administración Central, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Humano.

Miércoles 3 de setiembre

Educación de Nivel Inicial, Primario, Educación nivel Secundario y Superior.

Jueves 4 de setiembre

Organismos Descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoria General y Funcionarios.

DEJANOS TU COMENTARIO

Espacio Publicitario

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Espacio Publicitario

Dolar Hoy

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Horoscopo Hoy

Buscanos en twitter

Entretenimiento

El asenso y la caída de Blake Lively: desde su salto a la fama con Gossip Girl a la denuncia por acoso que la hundió

El asenso y la caída de Blake Lively: desde su salto a la fama con...

Ago 26, 2025 0

Desde sus inicios en la actuación, Blake Lively se presentó como una promesa que lo tenía todo para ser una estrella: personalidad, carísima y belleza. Si bien tuvo varios trabajos antes, su gran...
Leer más
Lamine Yamal blanqueó su romance con Nicki Nicole: la foto que confirma la relación

Lamine Yamal blanqueó su romance con Nicki...

Ago 25, 2025 0

“El Diablo viste a la moda”, una saga que refleja el cambio de época en los negocios

“El Diablo viste a la moda”, una saga que...

Ago 25, 2025 0

Espacio Publicitario

Tabla de Futbol