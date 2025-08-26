El lunes 1 de setiembre inicia el cronograma de pago para agentes de las reparticiones públicas

Ago 26, 2025
Tesorería de la Provincia anunció el cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto de 2025.
Lunes 1 de setiembre
Veteranos de Guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Organismos Autárquicos.
Martes 2 de setiembre
Municipios, Administración Central, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Humano.
Miércoles 3 de setiembre
Educación de Nivel Inicial, Primario, Educación nivel Secundario y Superior.
Jueves 4 de setiembre
Organismos Descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoria General y Funcionarios.
