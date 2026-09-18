Reflejo Jujuy – El gobernador Carlos Sadir gestiona ante Nación proyectos y obras para Jujuy

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El gobernador Carlos Sadir gestiona ante Nación proyectos y obras para Jujuy

Sep 18, 2026 Locales 0

El gobernador mantuvo un encuentro con autoridades nacionales para plantear las necesidades de la provincia y avanzar en proyectos y obras públicas para Jujuy.

Carlos Sadir gestiona ante Nación proyectos y obras para Jujuy

El gobernador Carlos Sadir mantuvo un encuentro de trabajo con autoridades del Gobierno nacional para plantear las necesidades y urgencias de Jujuy, además de avanzar en distintos proyectos y obras públicas que requiere la provincia.

Durante la reunión, Sadir dialogó con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Herrmann; y el secretario de Obras Públicas, Bernardo Heredia.

El gobernador destacó que se trató de un encuentro positivo, en el que planteó las necesidades de la provincia y los proyectos y obras públicas que demandan los jujeños.

Carlos Sadir gestiona ante Nación proyectos y obras para Jujuy

“Seguimos trabajando para avanzar en soluciones concretas y mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, señaló Sadir.

En este marco, el mandatario provincial reafirmó la continuidad de las gestiones ante el Gobierno nacional para impulsar obras y proyectos que permitan atender las necesidades de Jujuy.

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