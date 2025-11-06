Reflejo Jujuy – «Trazos y Tizas» una muestra abierta al público

«Trazos y Tizas» una muestra abierta al público

Nov 06, 2025 Locales 0

Once alumnos de cuarto año del Centro Polivalente de Artes «Prof. Luis Alberto A. Martínez» presentan «Trazos y Tizas», una muestra de dibujo que reúne sus trabajos de Anatomía Artística.

  • Día: Hasta el 7 de noviembre.
  • Lugar: Casa Macedonio Graz / Entrada Libre y Gratuita

Los trabajos exhibidos son fruto del proceso de enseñanza del profesor Zain René Romitti, quien guió a los estudiantes en el estudio del cuerpo humano aplicado al dibujo. La anatomía artística es una materia fundamental en la formación de artistas visuales, ya que permite comprender la estructura, proporciones y movimiento del cuerpo para representarlo con precisión.

Participan de la exposición Pedro Salvador Meriles, Leonel Jonatán Gerónimo, Marco Nahuel Aramayo, Lourdes Alessia Arévalo, Yamil Lautaro Pedro Tolaba, Candela Juliana Gaspar, Ignacio Ezequiel Burgos, Jonás Lautaro Daniel Silva, Vanesa Liliana Baños, Claudio Turchiaro y Camila Milagros Méndez.

La muestra permite apreciar el nivel técnico alcanzado por los jóvenes estudiantes del Centro Polivalente, institución que desde hace años forma a nuevas generaciones de artistas en distintas disciplinas. «Trazos y Tizas» refleja no solo habilidad con el lápiz y el carbón, sino también la capacidad de observación y análisis que desarrollaron durante el año lectivo.

El público puede recorrer la exposición de lunes a viernes en el horario habitual del espacio cultural, ubicado en pleno centro de la capital jujeña. La propuesta invita a conocer el trabajo de estudiantes que transitan su formación artística en una de las instituciones educativas más importantes de la provincia en el área de las artes visuales.

