«Trazos y Tizas» una muestra abierta al público

La muestra permite apreciar el nivel técnico alcanzado por los jóvenes estudiantes del Centro Polivalente, institución que desde hace años forma a nuevas generaciones de artistas en distintas disciplinas. «Trazos y Tizas» refleja no solo habilidad con el lápiz y el carbón, sino también la capacidad de observación y análisis que desarrollaron durante el año lectivo.

El público puede recorrer la exposición de lunes a viernes en el horario habitual del espacio cultural, ubicado en pleno centro de la capital jujeña. La propuesta invita a conocer el trabajo de estudiantes que transitan su formación artística en una de las instituciones educativas más importantes de la provincia en el área de las artes visuales.