Reflejo Jujuy – Tomó estado parlamentario el Presupuesto Municipal y la Ordenanza Impositiva 2026

Toda la verdad y realidad de la provincia

URGENTE

Tomó estado parlamentario el Presupuesto Municipal y la Ordenanza Impositiva 2026

Nov 18, 2025 Locales 0

En el marco de una nueva Sesión Ordinaria, tomó estado parlamentario el proyecto de ordenanza referente al Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos, como así también la Ordenanza Impositiva, correspondiente al ejercicio 2026 del municipio capitalino. Ambas iniciativas, enviadas por el Departamento Ejecutivo, fueron giradas a la comisión de Finanzas y Economía para su respectivo análisis.

Al respecto, el concejal Gastón Millón, quien presidió la sesión, indicó: “Vimos muchos temas, ya que estamos en noviembre, hay una gran cantidad de proyectos que han sido pasados a las comisiones, se van a tratar en estos días en la comisión que corresponde para que en las próximas semanas sean aprobados”.

“Fundamentalmente se le dio ingreso -continuó Millón- a lo que es el proyecto de Presupuesto, que obviamente ya tienen acceso cada uno de los concejales para realizar las observaciones o los aportes que sean necesarios. Asimismo, tomó estado parlamentario el proyecto de Ordenanza Impositiva”.

En ese sentido, Millón destacó: “Para la semana que viene tenemos citada la Secretaria de Hacienda del Municipio, para que nos dé los detalles más finitos, más técnicos y explique algunos de los temas que pueden llegar a ser objeto de dudas o cuestionamientos por parte de los concejales”.

Con respecto a otros temas tratados en la sesión, el edil radical se refirió al pliego de licitación del transporte urbano de pasajeros: “Se cerró el proceso participativo con 34 presentaciones de distintos organismos y particulares, con observaciones y, sobre todo, con bastantes aportes que considero que van a hacer que este pliego tome eso”. Y continuó: “Por ejemplo, algunos aportes consideran importante reforzar el servicio de transporte público en todo lo que es la ciudad de las artes, tomando en cuenta todas las escuelas y artísticas que se mudaron ahí. Es algo a tomar en cuenta, así también un par de líneas más que tienen observaciones específicas”.

Por último, Gastón Millón expresó su agradecimiento por la participación y los aportes realizados al pliego: “A todos aquellos que se tomaron el tiempo para estudiar estos pliegos, para sacar los elementos buenos, los elementos malos y realizar los aportes necesarios, porque nosotros siempre hemos dicho que por más que el Ejecutivo nos envíe el proyecto de pliego, nosotros tenemos la potestad de cambiar y agregar varias cosas”.

DEJANOS TU COMENTARIO

Espacio Publicitario

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Espacio Publicitario

Dolar Hoy

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Horoscopo Hoy

Buscanos en twitter

Entretenimiento

¡Tú también flotarás! Cómo ver en orden todas las películas y series de «It»: la guía definitiva del universo de Pennywise

¡Tú también flotarás! Cómo ver en orden todas las películas y...

Oct 26, 2025 0

Si hay un personaje que ha sabido infundir el terror en distintas generaciones, ese es «Pennywise el Payaso». Con su rostro pálido, cabello y nariz roja, y una sonrisa perturbadora, este ser...
Leer más
Cómo se conecta «It: Welcome to Derry» con el multiverso de Stephen King: «Todo está conectado»

Cómo se conecta «It: Welcome to Derry» con el...

Oct 25, 2025 0

El curioso caso de la canción que engañó a todos: Adriano Celentano y el hit viral en falso inglés

El curioso caso de la canción que engañó a...

Oct 25, 2025 0

Espacio Publicitario

Tabla de Futbol