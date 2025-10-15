Taller sobre violencia de género para policías en Humahuaca

En la oportunidad, se abordaron temas relacionados a los tipos y modalidades que existen de violencia por motivos de género, los ciclos de la violencia y los procedimientos ante toma de denuncias.
El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades concretó una jornada en la ciudad de Humahuaca donde se brindó herramientas de prevención de la violencia de género, destinado al personal policial.
Prevención de la violencia de género
La capacitación adecuada permite a los efectivos policiales comprender mejor las dinámicas de violencia de género y cómo abordarlas de manera efectiva a través de los protocolos de actuación que garantizan la intervención respetuosa y sensible hacia las mujeres o personas de la diversidad en situación de vulnerabilidad.
Estos encuentros de formación en perspectiva de género buscan transformar estructuras y prácticas institucionales para promover igualdad y respeto y así seguir construyendo una provincia más justa e igualitaria para que todas las personas puedan vivir libres de violencias.
Desde el Consejo Provincial de Mujeres se agradeció la iniciativa de refrentes de la División Salud Mental y Bienestar Policial de la Unidad Regional N° 3, a la Auxiliar de División Agente Marianela Díaz y a todos los presentes en la actividad.
La jornada estuvo a cargo de Leonardo Fernández, Director de Abordaje Integral contra la Violencia de Género.