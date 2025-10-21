Reflejo Jujuy – Se prorroga la evaluación del Congreso Provincial de Educación Inicial

Se prorroga la evaluación del Congreso Provincial de Educación Inicial

Oct 21, 2025 Locales 0

El Ministerio de Educación informa la prórroga de la evaluación correspondiente al Congreso Provincial de Educación Inicial “Infancias, saberes y creatividad”, desarrollado el pasado 6 de septiembre del corriente año, de manera simultánea en San Salvador de Jujuy y Libertador General San Martín.

Los docentes que participaron de las conferencias recibirán la evaluación en los correos electrónicos informados al momento de la inscripción, hasta el día 28 de octubre. Se solicita verificar las bandejas de entrada, correo no deseado y spam.

Ante cualquier consulta, los docentes podrán comunicarse por mensaje de texto de WhatsApp al teléfono 388 4580805, de lunes a viernes, de 08:00 a 18:00 h. Consignar la siguiente información:

• Apellido y nombre

• DNI N°

• Correo electrónico

• Ciudad en la que participó del congreso

La evaluación se habilitará el viernes 7 de noviembre desde las 08:00 h, hasta el sábado 8 noviembre a las 23:59 h.

