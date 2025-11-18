Reflejo Jujuy – Natación Paralímpica: Reconocimiento a la Fundación “Los Pingüinos”

Natación Paralímpica: Reconocimiento a la Fundación “Los Pingüinos”

Nov 18, 2025 Locales 0

Concejales entregaron la Minuta N° 124/2025 que declara de Interés Municipal la participación de la Fundación “Los Pingüinos”, en el 3° encuentro de la Liga Argentina de Natación Paralímpica, desarrollada en la provincia de Entre Ríos en el mes de agosto.

La Fundación Los Pingüinos, participó con el acompañamiento de los profesores Sabrina Nicole Carrizo y Mario David Suruguay, junto a 16 nadadores de la delegación con niños a partir de los 9 años. A día de hoy, el equipo de natación se encuentra entre los tres primeros puestos de la Liga Nacional de Natación Paralímpica, y varios nadadores en perfil de campeón de sus categorías.

Al respecto, la impulsora de la iniciativa, concejal María Galán, destacó: “Hoy vinieron a visitarnos integrantes de la fundación Los Pingüinos, y le hicimos entrega de una minuta de declaración por su participación en un torneo, donde nos hicieron quedar muy bien. Queremos felicitar a los profesores, las familias y los papás que acompañan y que trajeron a Jujuy grandes satisfacciones”.

En ese sentido, la edil radical añadió: “Queremos felicitar a toda la Fundación Los Pingüinos por la buena actuación que tuvieron, ya que están pensando para el año que viene viajar a Buenos Aires y de ahí a Perú, para seguir en competencia. Hay que valorar el esfuerzo de cada profesor y como Concejo Deliberante apoyarlos, porque realizan un trabajo en la inclusión”.

Por su parte, el profesor Mario Suruguay, que forma parte del staff de entrenadores expresó: “Estamos a cargo del equipo de natación paralímpica de la fundación, acabamos de concluir un campeonato que es organizado por el Comité Paraolímpico Argentino que contaba con 4 fechas y que culminó en Córdoba, allí obtuvimos varios resultados positivos para Jujuy”. Y continuó: “La verdad que un trabajo muy arduo, tanto de la familia como de los profesores y quiero agradecer los espacios que nos brindan para entrenar en el CEPAN o Tiro y Gimnasia, y la predisposición de la familia con cada atleta”.

“El reconocimiento del Concejo Deliberante-continuó Suruguay- es una grata sorpresa, porque cada deportista siempre busca con su esfuerzo lograr un reconocimiento como deportista”, finalizó.

