Natación Paralímpica: Reconocimiento a la Fundación “Los Pingüinos”

La Fundación Los Pingüinos, participó con el acompañamiento de los profesores Sabrina Nicole Carrizo y Mario David Suruguay, junto a 16 nadadores de la delegación con niños a partir de los 9 años. A día de hoy, el equipo de natación se encuentra entre los tres primeros puestos de la Liga Nacional de Natación Paralímpica, y varios nadadores en perfil de campeón de sus categorías.

Al respecto, la impulsora de la iniciativa, concejal María Galán, destacó: “Hoy vinieron a visitarnos integrantes de la fundación Los Pingüinos, y le hicimos entrega de una minuta de declaración por su participación en un torneo, donde nos hicieron quedar muy bien. Queremos felicitar a los profesores, las familias y los papás que acompañan y que trajeron a Jujuy grandes satisfacciones”.

En ese sentido, la edil radical añadió: “Queremos felicitar a toda la Fundación Los Pingüinos por la buena actuación que tuvieron, ya que están pensando para el año que viene viajar a Buenos Aires y de ahí a Perú, para seguir en competencia. Hay que valorar el esfuerzo de cada profesor y como Concejo Deliberante apoyarlos, porque realizan un trabajo en la inclusión”.

Por su parte, el profesor Mario Suruguay, que forma parte del staff de entrenadores expresó: “Estamos a cargo del equipo de natación paralímpica de la fundación, acabamos de concluir un campeonato que es organizado por el Comité Paraolímpico Argentino que contaba con 4 fechas y que culminó en Córdoba, allí obtuvimos varios resultados positivos para Jujuy”. Y continuó: “La verdad que un trabajo muy arduo, tanto de la familia como de los profesores y quiero agradecer los espacios que nos brindan para entrenar en el CEPAN o Tiro y Gimnasia, y la predisposición de la familia con cada atleta”.

“El reconocimiento del Concejo Deliberante-continuó Suruguay- es una grata sorpresa, porque cada deportista siempre busca con su esfuerzo lograr un reconocimiento como deportista”, finalizó.