La vacunación a embarazadas frente al virus sincicial respiratorio continúa hasta fin de mes

La campaña apunta a reforzar la prevención mientras busca que el sistema de salud mantenga sus servicios habituales sin sobrecarga, ya que las complicaciones de este virus demandan altos porcentajes de ocupación en salas de internación general y en terapias intensivas pediátricas y neonatales.

La vacuna frente al VSR tiene carácter obligatorio, es gratuita, fue incorporada al Calendario Nacional en 2023 y permite la transferencia de anticuerpos a través de la placenta apenas 15 días después de realizada la inoculación.

El VSR es la principal causa de Infecciones Respiratorios Agudas Bajas (IRAB) en menores de un año y de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Se calcula que provoca un tercio de las muertes durante el primer año de vida; y en países en vías de desarrollo llega a representar el 97% de las muertes.

¿Cuáles son las vacunas indicadas durante el embarazo?