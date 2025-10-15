Reflejo Jujuy – La vacunación a embarazadas frente al virus sincicial respiratorio continúa hasta fin de mes

La vacunación a embarazadas frente al virus sincicial respiratorio continúa hasta fin de mes

Oct 15, 2025 Locales 0

La dosis es gratuita y se aplica entre las semanas 32 y 36 de gestación para evitar patologías respiratorias como neumonía. La vacuna también protege al bebé hasta los 6 meses de edad.

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la población que continúa en toda la provincia con la vacunación exclusiva para embarazadas con la dosis frente al Virus Sincicial Respiratorio (VSR), campaña que se extiende hasta el próximo 31 de octubre.

La vacunación iniciada en el mes de enero se destina a embarazadas entre las semanas 32 y 36 con 6 días de gestación, brindando protección ante patologías respiratorias que pueden derivar en gran complejidad como la neumonía o la bronquiolitis y extendiendo los anticuerpos también al bebé hasta los 6 meses de edad.

Para la vacunación frente a VSR, la persona debe concurrir con DNI a cualquier vacunatorio de la provincia sin requerimiento de orden médica, recordando que se aplica a embarazadas con seguimiento tanto desde el sistema público como desde el sector privado.

La campaña apunta a reforzar la prevención mientras busca que el sistema de salud mantenga sus servicios habituales sin sobrecarga, ya que las complicaciones de este virus demandan altos porcentajes de ocupación en salas de internación general y en terapias intensivas pediátricas y neonatales.

La vacuna frente al VSR tiene carácter obligatorio, es gratuita, fue incorporada al Calendario Nacional en 2023 y permite la transferencia de anticuerpos a través de la placenta apenas 15 días después de realizada la inoculación.

El VSR es la principal causa de Infecciones Respiratorios Agudas Bajas (IRAB) en menores de un año y de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Se calcula que provoca un tercio de las muertes durante el primer año de vida; y en países en vías de desarrollo llega a representar el 97% de las muertes.

¿Cuáles son las vacunas indicadas durante el embarazo?

  • Antigripal: una dosis en cualquier trimestre de la gestación
  • COVID-19: una dosis en cualquier trimestre de la gestación
  • Triple bacteriana acelular: una dosis en cada embarazo, a partir de la semana de 20 de gestación
  • Virus Sincicial Respiratorio (VSR): una dosis en cada embarazo, entre las 32 semanas y 36 semanas y 6 días de gestación

