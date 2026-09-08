Jujuy presentó en Buenos Aires la 75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Una edición con identidad y participación federal

Durante el encuentro se repasaron los principales atractivos de la 75° edición de la FNE, que volverá a reunir las distintas expresiones que caracterizan a esta celebración, con una amplia agenda de actividades culturales, artísticas y estudiantiles.

Uno de los grandes protagonistas serán los tradicionales desfiles de carrozas, que este año contarán con 84 carrozas elaboradas por estudiantes del nivel secundario, reflejando el trabajo, la creatividad y el compromiso que los jóvenes jujeños ponen en escena durante la fiesta.

También se destacó la realización del 42º Congreso Nacional de la Juventud, espacio de encuentro, intercambio y debate que reunirá a estudiantes y delegaciones de distintos puntos del país.

La propuesta tendrá además un marcado carácter federal con la participación de las 24 representantes provinciales, que llegarán desde distintos puntos de la Argentina para formar parte de las actividades de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La presentación permitió poner en agenda nacional el calendario de la FNE e invitar a visitantes de todo el país a conocer y disfrutar una celebración que forma parte de la identidad cultural de Jujuy y que, además, genera movimiento turístico y económico durante septiembre.