Inició la formación sobre Ley Micaela en Yuto

Estas instancias de capacitación tienen como finalidad fortalecer el compromiso institucional con la prevención y el abordaje de la violencia de género promoviendo espacios reflexivos y de aprendizajes que contribuyan a garantizar los derechos de mujeres y personas de la diversidad sexual.

La Ley Micaela establece la obligatoriedad de la formación en género y violencia de género para todas personas que desarrollan sus tareas en cualquiera de los tres poderes del Estado; Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

El Consejo Provincial de Mujeres de esta manera, sigue impulsando la formación como una acción fundamental para articular con las instituciones y avanzar hacia una Provincia mas igualitaria, inclusiva, con más oportunidades para todas las personas y libre de violencia basada en género.

El encuentro estuvo a cargo de Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad.