Reflejo Jujuy – Inició la formación sobre Ley Micaela en Yuto

Toda la verdad y realidad de la provincia

URGENTE

Inició la formación sobre Ley Micaela en Yuto

Nov 14, 2025 Locales 0

La instancia se realiza en cumplimiento a la normativa N° 27.499 para la prevención y erradicación de la violencia de género.

Inició la formación sobre Ley Micaela en Yuto

En cumplimiento de la Ley N° 27.499 comenzó la formación en Ley Micaela en la localidad de Yuto por parte del equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades.

En la oportunidad participaron más de 50 personas entre ellas personal de salud y agentes del municipio.

La jornada tuvo como eje central la perspectiva de género como herramienta para continuar en la construcción de políticas públicas orientadas a la igualdad y la erradicación de la violencia por motivos de género en todos los ámbitos.

Estas instancias de capacitación tienen como finalidad fortalecer el compromiso institucional con la prevención y el abordaje de la violencia de género promoviendo espacios reflexivos y de aprendizajes que contribuyan a garantizar los derechos de mujeres y personas de la diversidad sexual.

La Ley Micaela establece la obligatoriedad de la formación en género y violencia de género para todas personas que desarrollan sus tareas en cualquiera de los tres poderes del Estado; Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

El Consejo Provincial de Mujeres de esta manera, sigue impulsando la formación como una acción fundamental para articular con las instituciones y avanzar hacia una Provincia mas igualitaria, inclusiva, con más oportunidades para todas las personas y libre de violencia basada en género.

El encuentro estuvo a cargo de Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad.

DEJANOS TU COMENTARIO

Espacio Publicitario

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Espacio Publicitario

Dolar Hoy

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Horoscopo Hoy

Buscanos en twitter

Entretenimiento

¡Tú también flotarás! Cómo ver en orden todas las películas y series de «It»: la guía definitiva del universo de Pennywise

¡Tú también flotarás! Cómo ver en orden todas las películas y...

Oct 26, 2025 0

Si hay un personaje que ha sabido infundir el terror en distintas generaciones, ese es «Pennywise el Payaso». Con su rostro pálido, cabello y nariz roja, y una sonrisa perturbadora, este ser...
Leer más
Cómo se conecta «It: Welcome to Derry» con el multiverso de Stephen King: «Todo está conectado»

Cómo se conecta «It: Welcome to Derry» con el...

Oct 25, 2025 0

El curioso caso de la canción que engañó a todos: Adriano Celentano y el hit viral en falso inglés

El curioso caso de la canción que engañó a...

Oct 25, 2025 0

Espacio Publicitario

Tabla de Futbol