Homenaje del Deliberante en el Día del Canillita

Cada 7 de noviembre se celebra en Argentina el Día del Canillita, jornada dedicada a quienes cada día reparten diarios, revistas y demás publicaciones de la prensa gráfica, fecha establecida por el fallecimiento de Florencio Sánchez, dramaturgo y periodista del teatro rioplatense y creador de la exitosa obra teatral “Canillita”, que retrataba la vida de un niño voceador de diarios.

A través de la entrega de estos reconocimientos, el Concejo Deliberante busca poner en valor la cultura del trabajo, agradecer y estimular el accionar diario de canillitas que han ejercido o ejercen como repartidores de diarios.

En ese marco, la impulsora de la iniciativa, concejal María Galán, manifestó: “En su día desde el Concejo Deliberante estamos reconociendo el trabajo que ellos hacen, un trabajo donde la tecnología los fue dejando atrás, pero bueno, hoy es un día especial de festejo para ellos. También estamos entregando la placa “Florencio Sánchez” en reconocimiento a la fecha para el espacio verde de Santa Rita”.

Asimismo, María Galán añadió: “No dejar pasar un día más a quienes son parte de nuestro día a día. Son trabajadores dedicados al rubro toda su vida y que van dejando la tarea a sus hijos, es una cadena de trabajo en la familia con mucho sacrificio. Saludarlos a todos en su día”.

Por su parte, Alejandro Canchi, resaltó: “Es una actividad muy sacrificada y no muy bien remunerada, una actividad en la que muchos empiezan desde muy jóvenes o niños, algunos siguen hasta el día de hoy, tratamos de seguir trabajando -porque es nuestro sustento diario – de la mejor manera posible”.

Seguidamente, Canchi remarcó: “La tecnología provocó una mudanza de lectores a la versión digital, sumado a la pandemia que vivimos se acrecentó, y ahora con un inconveniente puntual, que es un gobierno nacional que ataca a los trabajadores. En ese sentido, en el mes de septiembre, se firmó un decreto que desregula la actividad de venta de diarios y revistas, quitándonos derechos y sacándonos el estatus de trabajadores”, concluyó.

Participaron de la entrega los concejales: Lisandro Aguiar, Mario Lobo, Melisa Silva, Blanca Ontiveros y Leandro Giubergia.