Fiesta «Siempre Jóvenes» en el Parque Alberdi

Nov 06, 2025 Locales 0

El Ministerio de Cultura y Turismo organiza una nueva edición de esta propuesta que revaloriza la participación de adultos mayores en la vida cultural provincial.

Fiesta Siempre Jóvenes en el Parque Alberdi

La actividad contará con DJ y música en vivo, habrá música, baile y encuentro familiar en la zona de la calle Alberro entre Mariscal Sucre y Pablo Arroyo.

  • Dia: Sábado 8 de Noviembre.
  • Hora: De 19 a 21 hs.
  • Lugar: Parque Alberdi/ Entrada libre y gratuita para todas las edades.

«Siempre Jóvenes» se consolidó como un espacio de celebración intergeneracional que promueve el bienestar y la inclusión social a través del arte y la recreación. El Parque Alberdi será el escenario de esta fiesta abierta a toda la comunidad.

La propuesta invita a las familias jujeñas a compartir una tarde de esparcimiento al aire libre, fortaleciendo los lazos comunitarios a través de la música y el encuentro.

