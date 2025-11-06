Fiesta «Siempre Jóvenes» en el Parque Alberdi

Dia: Sábado 8 de Noviembre.

Sábado 8 de Noviembre. Hora: De 19 a 21 hs.

De 19 a 21 hs. Lugar: Parque Alberdi/ Entrada libre y gratuita para todas las edades.

«Siempre Jóvenes» se consolidó como un espacio de celebración intergeneracional que promueve el bienestar y la inclusión social a través del arte y la recreación. El Parque Alberdi será el escenario de esta fiesta abierta a toda la comunidad.