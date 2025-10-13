Reflejo Jujuy – El programa «Comer en Casa» distribuirá refuerzos alimentarios en Tumbaya

El programa «Comer en Casa» distribuirá refuerzos alimentarios en Tumbaya

Oct 13, 2025 Locales 0

El operativo de entrega se cumplirá los días martes 14 y miércoles 15 de octubre.

El programa Comer en Casa distribuirá refuerzos alimentarios en Tumbaya

El Ministerio de Desarrollo Humano, por medio de la Secretaría de Asistencia Directa, informa que los días martes 14 y miércoles 15 de octubre en Tumbaya, se llevará a cabo la entrega directa de refuerzos alimentarios del programa “Comer en Casa”.

En un trabajo planificado entre el equipo técnico del Plan Social Nutricional Provincial y las autoridades de la comisión municipal de Tumbaya, se concretará el operativo de entrega directa de unidades alimentarias a familias de Quebrada.

En Tumbaya, se realizará en el Parador Municipal, ubicado en Independencia sobre Ruta Nacional Nº 9 de 8 a 12 horas.

La cartera social recuerda que el/la titular del programa debe concurrir al centro de distribución con el DNI original, y las personas con discapacidad deben presentar el certificado único de discapacidad (C.U.D.).

