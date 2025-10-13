Reflejo Jujuy – El Gobernador acompañó a los emprendedores de la Expo Raíces 2025

El Gobernador acompañó a los emprendedores de la Expo Raíces 2025

Oct 13, 2025

En El Carmen se realizó por primera vez la Expo Raíces 2025, reuniendo a productores, emprendedores y artesanos. El gobernador Carlos Sadir estuvo presente y destacó la iniciativa de promocionar el trabajo local.

El Gobernador acompañó a los emprendedores de la Expo Raíces 2025

Con una gran convocatoria y una respuesta positiva por parte del público, Expo Raíces emerge como espacio clave para impulsar la producción con identidad jujeña.

Sadir visitó la exposición junto al intendente de El Carmen, Víctor González.

El jefe comunal, expresó que “es la primera vez que se hace este desafío en nuestra ciudad y fue un éxito total”.

Señaló que “se acondicionó el predio que estaba medio abandonado y con la suma de voluntades de emprendedores se logró esta edición”.

El Gobernador acompañó a los emprendedores de la Expo Raíces 2025

Además, anticipó que “estamos planificando a 30 o 45 días para que se vuelva a realizar la expo en el mismo predio”.

Por otra parte, agradeció al gobernador por “acompañar la actividad” y “conocer el trabajo de los emprendedores de la zona”. “Siempre está apoyando estos eventos que fortalecen el lazo entre el sector privado y el Estado”, recalcó.

Finalmente, González destacó que otra propuesta cultural y turística a concretarse será el Festival del Pejerrey, el próximo 8 de noviembre, con una variada cartelera artística.

El Gobernador acompañó a los emprendedores de la Expo Raíces 2025

 

