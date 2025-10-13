El Gobernador acompañó a los emprendedores de la Expo Raíces 2025

Señaló que “se acondicionó el predio que estaba medio abandonado y con la suma de voluntades de emprendedores se logró esta edición”.

Además, anticipó que “estamos planificando a 30 o 45 días para que se vuelva a realizar la expo en el mismo predio”.

Por otra parte, agradeció al gobernador por “acompañar la actividad” y “conocer el trabajo de los emprendedores de la zona”. “Siempre está apoyando estos eventos que fortalecen el lazo entre el sector privado y el Estado”, recalcó.

Finalmente, González destacó que otra propuesta cultural y turística a concretarse será el Festival del Pejerrey, el próximo 8 de noviembre, con una variada cartelera artística.