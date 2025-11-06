«Educar e informar es la clave para el cuidado del Ambiente»

Recordó que “Jujuy es la única provincia que cuenta con una Ley vinculada a la Tenencia Responsable y Protección de Animales de Compañía”, por lo cual hizo especial énfasis en la educación temprana para que “desde la niñez puedan adquirir conocimientos y nuevas prácticas para el tratamiento de la fauna silvestre y evitar la domesticación de la misma, como método de prevención de enfermedades y el directo impacto negativo en el ecosistema”.