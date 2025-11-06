«Educar e informar es la clave para el cuidado del Ambiente»

En ese marco, la ministra Zigaran destacó la participación activa de la Comunidad Franciscana, el municipio capitalino, la Escuela República de Italia, el Centro Vecinal del Barrio Punta Diamante, y la organización «Conciencia Animal», instituciones que organizaron las múltiples actividades y stands informativos destinados a “concientizar sobre la importancia de la fauna silvestre, el cuidado del ambiente, reciclaje, adopción responsable de mascotas, vacunación por parte de Zoonosis y economía circular a cargo de la Municipalidad”.