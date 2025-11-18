Declararon de interés Cultural el libro “El Legado de Uña Ramos”

El proyecto del dúo Sivila representa un aporte innovador al integrar la investigación musicológica, la edición técnica y la práctica interpretativa, consolidando un enfoque interdisciplinario que vincula la tradición oral con la formación académica. El libro refleja un profundo compromiso con la cultura local y la educación musical, sosteniendo proyectos que articulan arte, memoria y comunidad.

El maestro Mariano «Uña» Ramos, músico humahuaqueño de reconocimiento internacional, llevó la música andina a escenarios del mundo, convirtiéndose en un referente indiscutido del patrimonio cultural jujeño y latinoamericano. El libro constituye el primer material oficial y sistematizado en la provincia de Jujuy que pone a disposición del público las partituras de su obra, contribuyendo a la preservación, difusión y estudio de su legado.

Al respecto, el concejal Gastón Millón, manifestó: “Entregamos la minuta por el libro de Uña Ramos del dúo Sivila, quienes nos acompañaron y nos tocaron un par de canciones. Fue admirable escucharlos, realmente agradecimos este trabajo, que es un libro de partituras. Como bien dijeron, no se consigue estas partituras de lo que fue la gran obra de este jujeño y poder haber traducido la música y tenerlas de manera impresa, es un gran impulso que se puede dar a las nuevas generaciones”.

“Para que las puedan tocar y estudiar -continúo Millón- así poder seguir con el legado de este gran músico, no es para decir que no fue profeta en su tierra, pero fue muchísimo más reconocido en Europa, en donde él estuvo. Nos da una pequeña lucecita para seguir avanzando con el reconocimiento de todos esos hombres y mujeres que hicieron grande nuestra historia, nuestra cultura y el dúo Sivila dicen que van a avanzar hasta poder cubrir las 88 obras que compuso Mariano Uña Ramos”.

Por último, Millón resaltó que “nos hicieron la donación de uno de esos ejemplares para que cualquier persona que quiera consultarlo pueda hacerlo en la Biblioteca del Concejo Deliberante”.

Por su parte, Analía Sivila expresó: “Estamos muy felices de recibir esta Minuta de Declaración de Interés Cultural y Municipal por el libro que hemos publicado con mi hermano. Es un material de 12 partituras transcritas de 12 obras del gran maestro Humahuaqueño, un gran vientista, un gran instrumentista que ha sido reconocido en el mundo entero, así que para nosotros es una tarea cultural muy importante el poder mantener el legado para todas las generaciones de músicos”.

A su turno, Sebastián Sivila agregó: “Estoy muy agradecido de que se tome en valor desde los organismos institucionales, para que nosotros mismos podamos generar estos reconocimientos de un artista que de por sí en el mundo es valorado. Para nosotros es muy importante que a partir de este libro también se generen muchas cosas y que Uña Ramos tenga su lugar acá en Jujuy”.

En referencia a los próximos trabajos, señaló: “El dúo Sivila trabaja en lo que es el repertorio de la música de Jujuy, pero en este momento estamos haciendo algo muy puntualizado que tiene que ver con Uña Ramos, la desgravación y la disposición libre de las partituras que hemos tenido que hacer de estas 12 obras, así que por el momento estamos focalizados en la obra de Uña Ramos, pero de por sí nos dedicamos en el repertorio de músicos jujeños”, concluyó.