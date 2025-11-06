Cultura en 7 días, agenda diaria del 6 al 12 de noviembre

La noche continuará con el tradicional ciclo “jueves de guitarreada” en pentágono bar, a las 21:00 hs. También se presentará Oscar Belondi y la repandilla, desde la misma hora.

Viernes 7 de noviembre

San Salvador seguirá con las actividades de “cultura viva” en la ciudad de las artes, de 9:00 a 17:00 hs, y la explanada de la catedral será escenario de la “feria y trueque manos indígenas” desde las 10:00 hs. A las 19:00 horas, la casa de las letras será sede del recital poético cultural letras encontradas, con participación de artistas locales.

También a las 19:00 horas se proyectará la pacha y las almas de Aldana Loiseau en el centro cultural caja.

En Arrayanal, el programa “siempre jóvenes” llevará música y baile al polideportivo desde las 19:00 hs, mientras que en Calilegua el museo regional de artes plásticas Cacique Calilegua presentará una muestra colectiva a las 19:00 hs.

La jornada cerrará en San Salvador con un homenaje al maestro Ricardo Vilca en Casa Baca, con Daniel Vedia y Cecilia Palacios, a las 20:30 hs.

Sábado 8 de noviembre

La jornada abrirá en San Salvador con el acto protocolar de la semana de la tradición, en el atrio de la catedral basílica a las 8:00 hs, seguido por el segundo encuentro de emprendimientos universitarios en Plaza España desde las 9:00 hs. El cabildo será sede del evento “sabores del mundo”, de 12:00 a 22:00 hs, con música, danzas y gastronomía de distintas colectividades.

En Tumbaya, el salón comunitario recibirá el “encuentro zonal del bandoneón” desde las 12:00 hs, mientras que en San Francisco se celebrará el día de la tradición con almuerzo criollo y música.

Por la noche, habrá rock en el teatro el pasillo con “ambulancia para & huancares” desde las 21:30 hs, y un show de la Ceci Palacios en ciudad de nieva a las 22:30 hs.

Domingo 9 de noviembre

En Tilcara, la orquesta sinfónica del noa ofrecerá un concierto en la iglesia Nuestra Señora del Rosario a las 11:00 hs.

En San Salvador, la semana de la tradición continuará con actividades de campo y proclamación de la paisana nacional en la federación gaucha jujeña desde las 9:00 hs, mientras que el centro cultural Doctor Manuel Belgrano será escenario de una peña folklórica de 12:00 a 20:00 hs.

Lunes 10 de noviembre

San Salvador iniciará la jornada con la visita de los gauchos al salón blanco de casa de gobierno a las 8:00 hs y el acto de apertura del congreso de la tradición “saberes, usos y costumbres” en el cabildo, a las 10:00 hs.

En casa Macedonio Graz se inaugurará la muestra “manteniendo la costumbre de las ermitas” a las 17:00 hs, y más tarde, desde las 20:30 hs, se desarrollará el encuentro criollo con música y danza.

En el cabildo se podrá visitar la muestra “molina campos se presenta en jujuy” del 10 al 17 de noviembre.

Martes 11 de noviembre

El cabildo continuará siendo sede del congreso de la tradición de 10:00 a 20:00 hs, y por la tarde se realizará un fogón artístico en el muro de las batallas, desde las 17:00 hs.

A las 19:00 hs, en el centro cultural Culturarte, Juan Tolaba ofrecerá una charla sobre soguería criolla.

Miércoles 12 de noviembre

La semana cerrará en San Salvador con una mateada junto a las paisanas provinciales en la federación gaucha jujeña a las 17:00 hs.

En casa Macedonio Graz se presentará el espectáculo “zamba para bailar” a las 19:00 hs, y en el cine Select habrá una jornada urbana con “coronas y rimas”, freestyle, breakdance y música en vivo desde las 17:00 hs.

La agenda jujeña vuelve a mostrar la fuerza de su identidad: entre tradición y nuevas expresiones, cada semana abre un escenario distinto para vivir la cultura.