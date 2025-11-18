Concejales declararon de Interés Municipal al emprendimiento “Tacita de Plata Joyas”

El emprendimiento, que ha recibido importantes distinciones que avalan su prestigio, nació en San Salvador de Jujuy con el propósito de rescatar el valor simbólico de las joyas y transformarlas en piezas con historia y alma. Tacita de Plata Joyas viene realizando un valioso aporte a la preservación, innovación y proyección de la filigrana jujeña, una técnica artesanal de enorme valor identitario y cultural para nuestra provincia.

Al respecto, la impulsora de la iniciativa María Galán, destacó: “Entregamos una minuta de declaración reconociendo el trabajo en filigrana de una corona que lució la representante de Tilcara durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes, lo importante con estas acciones es que no se pierda la cultura, el saber cómo se trabaja, por ejemplo, en hilo de plata y que forma parte de un emprendimiento que debemos revalorizar, ya que estas acciones mantienen viva nuestra cultura”.

A su turno, el orfebre Napoleón Machaca, expresó: “Nosotros estamos muy felices de haber podido impulsar esta minuta de declaración, es importantísimo para Jujuy que se de esto en la semana de la tradición, donde la cultura y el folclore se entrelazan y es importante entender que esta es nuestra identidad, nuestra personalidad y en este caso la filigranas que es una técnica ancestral, forma parte del patrimonio del jujeño, de lo que somos y de lo que hacemos, esa es la importancia que debemos otorgarle para que exista una continuidad .”

Por último, Machaca detalló: “Nuestro trabajo consistió en el diseño de una corona a la que le pusimos de nombre “Quebrada en Flor”, es un diseño único que estrenamos este año en el departamento de Tilcara y que lució la Reina Vera, representante estudiantil. La corona fue inspirada en cómo es la primavera en la Quebrada y como es el espíritu jujeño cada vez que llega esta época”.