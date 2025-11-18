Reflejo Jujuy – Concejales declararon de Interés Municipal al emprendimiento “Tacita de Plata Joyas”

Toda la verdad y realidad de la provincia

URGENTE

Concejales declararon de Interés Municipal al emprendimiento “Tacita de Plata Joyas”

Nov 18, 2025 Locales 0

Por su valioso aporte a la identidad cultural y artesanal, concejales hicieron entrega de la Minuta N° 135/2025 que declara de Interés Municipal al emprendimiento Tacita de Plata Joyas, dirigido por el orfebre Napoleón Marcelo Machaca.

El emprendimiento, que ha recibido importantes distinciones que avalan su prestigio, nació en San Salvador de Jujuy con el propósito de rescatar el valor simbólico de las joyas y transformarlas en piezas con historia y alma. Tacita de Plata Joyas viene realizando un valioso aporte a la preservación, innovación y proyección de la filigrana jujeña, una técnica artesanal de enorme valor identitario y cultural para nuestra provincia.

Al respecto, la impulsora de la iniciativa María Galán, destacó: “Entregamos una minuta de declaración reconociendo el trabajo en filigrana de una corona que lució la representante de Tilcara durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes, lo importante con estas acciones es que no se pierda la cultura, el saber cómo se trabaja, por ejemplo, en hilo de plata y que forma parte de un emprendimiento que debemos revalorizar, ya que estas acciones mantienen viva nuestra cultura”.

A su turno, el orfebre Napoleón Machaca, expresó: “Nosotros estamos muy felices de haber podido impulsar esta minuta de declaración, es importantísimo para Jujuy que se de esto en la semana de la tradición, donde la cultura y el folclore se entrelazan y es importante entender que esta es nuestra identidad, nuestra personalidad y en este caso la filigranas que es una técnica ancestral, forma parte del patrimonio del jujeño, de lo que somos y de lo que hacemos, esa es la importancia que debemos otorgarle para que exista una continuidad .”

Por último, Machaca detalló: “Nuestro trabajo consistió en el diseño de una corona a la que le pusimos de nombre “Quebrada en Flor”, es un diseño único que estrenamos este año en el departamento de Tilcara y que lució la Reina Vera, representante estudiantil. La corona fue inspirada en cómo es la primavera en la Quebrada y como es el espíritu jujeño cada vez que llega esta época”.

DEJANOS TU COMENTARIO

Espacio Publicitario

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Espacio Publicitario

Dolar Hoy

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Horoscopo Hoy

Buscanos en twitter

Entretenimiento

¡Tú también flotarás! Cómo ver en orden todas las películas y series de «It»: la guía definitiva del universo de Pennywise

¡Tú también flotarás! Cómo ver en orden todas las películas y...

Oct 26, 2025 0

Si hay un personaje que ha sabido infundir el terror en distintas generaciones, ese es «Pennywise el Payaso». Con su rostro pálido, cabello y nariz roja, y una sonrisa perturbadora, este ser...
Leer más
Cómo se conecta «It: Welcome to Derry» con el multiverso de Stephen King: «Todo está conectado»

Cómo se conecta «It: Welcome to Derry» con el...

Oct 25, 2025 0

El curioso caso de la canción que engañó a todos: Adriano Celentano y el hit viral en falso inglés

El curioso caso de la canción que engañó a...

Oct 25, 2025 0

Espacio Publicitario

Tabla de Futbol