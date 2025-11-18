Reflejo Jujuy – Con el Karaoke comenzó la séptima edición de la Fiesta de la Música

Toda la verdad y realidad de la provincia

URGENTE

Con el Karaoke comenzó la séptima edición de la Fiesta de la Música

Nov 18, 2025 Locales 0

El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, junto a la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, organizan la séptima edición de la “Fiesta de la Música”, comenzando el pasado viernes con la “Fiesta del Karaoke” en el anfiteatro Las Lavanderas del Parque Xibi Xibi.

Este programa de gestión cultural pública, que comprende todo el mes de noviembre, invita a toda la comunidad a disfrutar y a participar de numerosas propuestas de todas las expresiones musicales, representadas por artistas del ámbito provincial y nacional.

Durante todo el mes, se llevarán a cabo espectáculos, talleres, encuentros y actividades destinadas a vecinos y turistas en la ciudad.

Sobre el tema, el presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Lisandro Aguiar, destacó: “Por este mes de noviembre, el mes de la música, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy ha organizado diversos eventos en los distintos centros culturales de la ciudad, pero en conjunto con el Concejo Deliberante capitalino, hemos organizado este tradicional Fiesta del Karaoke acá, en el Parque Lineal Xibi Xibi”.

Asimismo, Lisandro Aguiar resaltó: “Generalmente es un espacio de encuentro, donde los vecinos de nuestra ciudad muestran sus dotes musicales y es hermoso ver cómo la gente se divierte, pasa un buen momento en este espacio tan emblemático de nuestra ciudad”.

Por su parte, el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, destacó la magnitud y la diversidad de la propuesta cultural que se desplegará a lo largo del mes, “noviembre va a ser un mes de convocatoria a la música, artistas no solamente de la provincia de Jujuy, sino que también van a llegar de otras provincias, de Tucumán, Salta, de Buenos Aires”.

Por último, Luciano Córdoba remarcó: “Vamos a tener algunas sorpresas, así que les pedimos que sigan atentos la agenda del mes a través de las redes de Cultura Muni y de la propia Muni Jujuy, porque creo que mucha gente se va a sentir más que invitada a disfrutar de grandes artistas y de excelente música en todos los tipos y ritmos musicales”.

DEJANOS TU COMENTARIO

Espacio Publicitario

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Espacio Publicitario

Dolar Hoy

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Horoscopo Hoy

Buscanos en twitter

Entretenimiento

¡Tú también flotarás! Cómo ver en orden todas las películas y series de «It»: la guía definitiva del universo de Pennywise

¡Tú también flotarás! Cómo ver en orden todas las películas y...

Oct 26, 2025 0

Si hay un personaje que ha sabido infundir el terror en distintas generaciones, ese es «Pennywise el Payaso». Con su rostro pálido, cabello y nariz roja, y una sonrisa perturbadora, este ser...
Leer más
Cómo se conecta «It: Welcome to Derry» con el multiverso de Stephen King: «Todo está conectado»

Cómo se conecta «It: Welcome to Derry» con el...

Oct 25, 2025 0

El curioso caso de la canción que engañó a todos: Adriano Celentano y el hit viral en falso inglés

El curioso caso de la canción que engañó a...

Oct 25, 2025 0

Espacio Publicitario

Tabla de Futbol