Con el Karaoke comenzó la séptima edición de la Fiesta de la Música

Este programa de gestión cultural pública, que comprende todo el mes de noviembre, invita a toda la comunidad a disfrutar y a participar de numerosas propuestas de todas las expresiones musicales, representadas por artistas del ámbito provincial y nacional.

Durante todo el mes, se llevarán a cabo espectáculos, talleres, encuentros y actividades destinadas a vecinos y turistas en la ciudad.

Sobre el tema, el presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Lisandro Aguiar, destacó: “Por este mes de noviembre, el mes de la música, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy ha organizado diversos eventos en los distintos centros culturales de la ciudad, pero en conjunto con el Concejo Deliberante capitalino, hemos organizado este tradicional Fiesta del Karaoke acá, en el Parque Lineal Xibi Xibi”.

Asimismo, Lisandro Aguiar resaltó: “Generalmente es un espacio de encuentro, donde los vecinos de nuestra ciudad muestran sus dotes musicales y es hermoso ver cómo la gente se divierte, pasa un buen momento en este espacio tan emblemático de nuestra ciudad”.

Por su parte, el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, destacó la magnitud y la diversidad de la propuesta cultural que se desplegará a lo largo del mes, “noviembre va a ser un mes de convocatoria a la música, artistas no solamente de la provincia de Jujuy, sino que también van a llegar de otras provincias, de Tucumán, Salta, de Buenos Aires”.

Por último, Luciano Córdoba remarcó: “Vamos a tener algunas sorpresas, así que les pedimos que sigan atentos la agenda del mes a través de las redes de Cultura Muni y de la propia Muni Jujuy, porque creo que mucha gente se va a sentir más que invitada a disfrutar de grandes artistas y de excelente música en todos los tipos y ritmos musicales”.