Comedor comunitario de barrio El Chingo participó del taller de organización y gestión

Las capacitaciones se desarrollan durante todo el año con el objetivo de fortalecer las prácticas de trabajo y promover entornos seguros.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, continúa con el ciclo de talleres con el objetivo de fortalecer las prácticas de trabajo y promover entornos más seguros y saludables, en este marco el último taller se realizó en el comedor comunitario “Los Angelitos”, de barrio El Chingo en la capital provincial.

El taller, denominado “Organización y Gestión en Comedores Comunitarios”, estuvo a cargo de un equipo técnico de la Dirección de Alimentación Saludable y contó con la participación del personal encargado de la preparación de los alimentos, este servicio alimentario depende de la organización social Tupaj Katari. En la jornada desarrollada, a través de la modalidad charla taller, se puntualizó sobre el trabajo a realizar por el personal, según los reglamentos operativos implementados por la cartera provincial, con respecto al manejo de registros, tareas con proveedores, dificultades que se presentan en el servicio, organización general del servicio. También se compartieron pautas sobre el trabajo en equipo, las buenas prácticas en la gestión diaria y se dejaron mensajes para promover la alimentación saludable.