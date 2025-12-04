Agentes de viaje de Uruguay vivieron la experiencia del Tren Solar por la Quebrada

Experiencias 360 del Tren Solar

La parada en Tumbaya fue uno de los momentos más valorados. Allí, los agentes pudieron conocer de primera mano el trabajo artesanal, la gastronomía regional y los paisajes que hacen de esta localidad un punto clave del corredor cultural y turístico de la Quebrada. La comunidad abrió sus puertas con la hospitalidad que la caracteriza, compartiendo historias, sabores y saberes que forman parte del ADN jujeño.

Durante todo el trayecto, el equipo del Tren Solar presentó el modelo de turismo sostenible que impulsa Jujuy: movilidad limpia, impacto ambiental mínimo, fortalecimiento de comunidades y una propuesta que reconfigura la manera de explorar un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad. Este encuentro permitió que los profesionales del turismo uruguayo vivieran la experiencia tal como lo hará cualquier viajero, con la posibilidad de transmitirla luego a miles de turistas.

El cierre en la estación de Purmamarca consolidó el objetivo del fam tour: generar alianzas, abrir oportunidades de trabajo conjunto y posicionar a la provincia como un destino estratégico en Sudamérica. Los agentes expresaron su entusiasmo por incluir el Tren Solar en sus programas, resaltando su diferencial: un viaje donde la sustentabilidad no es un discurso, sino una vivencia tangible.

El Tren Solar sigue así construyendo puentes entre territorios, culturas y personas, impulsando un turismo con propósito, consciente y de calidad. Y este encuentro con Uruguay es apenas el comienzo de una ruta que continuará creciendo.