YPF anunció que a partir de mañana bajará los precios de la nafta y el gasoil

El presidente de la petrolera, Horacio Marín, explicó que la decisión se debe a las variaciones en el precio internacional de los combustibles.

YPF anunció la baja de los precios de sus combustibles.

El presidente de YPF, Horacio Marín, anunció que a partir de la medianoche habrá bajas en el precio de los combustibles que venden en las estaciones de servicio de la compañía. En el caso de la nafta la reducción será de 1% y en el gasoil, el 2%.

El propio Marín había anticipado la semana pasada que esta medida estaba en análisis, en su participación en el Foro de Energía organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham). El presidente de YPF había dicho: “Esto para mí es un cambio de paradigma importante y lo tenemos que hacer en la Argentina. Para ser un país normal, cuando aumenta el petróleo tenemos que aumentarlo, y cuando baja, tenemos que bajar el precio de los combustibles”.

Marín hizo el anuncio en declaraciones a Radio Mitre: “Quiero realizar un acuerdo justo con los consumidores. Nadie tiene que subsidiar a nadie. Ni nosotros a los consumidores ni los consumidores a nosotros. En consecuencia, si el precio del crudo internacional sube, el precio de los combustibles localmente va a subir. Si el precio baja, vamos a bajar”.

El presidente de YPF criticó las tasas municipales a los combustibles

Marín además cuestionó las tasas municipales a los combustibles: “Me parece injusto con los consumidores, me parece que no es correcto, hay municipios que están cobrando 4%, 5% del precio de la nafta”. El presidente de YPF dijo: “Estoy hablando que el 25% del valor, después de que nosotros sacamos el petróleo, lo llevamos, lo refinamos, lo transportamos, 25% de eso es una tasa municipal, que no tiene mucho sentido, para el precio de los combustibles. A mí me parece injusto, hablando como ciudadano”.

Los detalles del anuncio de baja de combustibles de YPF a partir del martes

Desde YPF destacaron en un comunicado: “En el marco del compromiso asumido con los clientes, YPF informa que a partir de la cero horas del 1° de octubre, el precio de las naftas bajará un 4% y el gasoil un 5% promedio en todo el país. Esta baja no se verá reflejada directamente en el surtidor, porque hay un 3% de aumento como consecuencia de la devaluación y del aumento de impuestos. Sin embargo, el esfuerzo de YPF es de -5% y -4%”.

Desde la petrolera explicaron que con esta decisión “la compañía mantiene un precio justo en sus combustibles que refleja las condiciones del mercado internacional y local y la evolución de costos asociados a la producción de combustibles”. Aclararon que la medida se dispuso, fundamentalmente, “en el marco de una caída de la cotización internacional del crudo Brent, que forma parte de la estructura de precios de todos los combustibles a nivel mundial”.

Mencionaron que “en los últimos 8 meses, YPF encontró un equilibrio entre los precios internacionales y los precios locales en surtidor que permite, de ahora en más, que éstos últimos se suban o bajen en función de valor del crudo Brent y la evolución de los componentes de costo local”.