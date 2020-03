VOLTAIRE: “TODO ES SOPORTABLE SALVO EL DESPRECIO”

La deleznable emoción de desprecio por la vida ajena, cobró nombre propio, se materializó, se hizo carne, tomó rostro y se hizo imagen: María Silvia Bernal.

Ese nombre y apellido resume una conducta inhumana que no se puede dejar pasar por alto. Viajó a exóticos destinos, se abrazó al placer, vivió estimulantes experiencias reservadas para unos pocos privilegiados, volvió, burló las medidas de seguridad dispuestas para ingresar a Jujuy en cuarentena, invocó su condición de jueza del Superior Tribunal de Justicia e interpuso un hábeas corpus para pasarse por el traste los controles médicos que establece el protocolo COVID-19. De no ser por la oportuna y firme intervención del Gobierno de la Provincia que a través de la Policía procedió al aislamiento, se puede decir que la funcionaria judicial estuvo a un paso de cagarse en todos los jujeños desde un pedestal en el que nada ni nadie la puso.

¿Los placeres de María Silvia valen la vida (las vidas) de un niño, un abuelo o de uno de los héroes que hoy traban lucha contra el coronavirus mano a mano en hospitales y en las calles? El desprecio expresado por la señora jueza no tiene límites, puesto que no sólo no le interesó el prójimo anónimo, tampoco reparó en el riesgo extremo al que sometería a sus familiares en caso de cumplir su objetivo de escapar y refugiarse en su domicilio particular. Nada le importó, demostrando que para ella la vida no vale nada.

Ahora, con la soberbia y la prepotencia reprimidas, descansa cómodamente en el hotel Avenida. Tras desistir del hábeas corpus, calladita y mansita guarda cuarentena obligatoria. ¿En la soledad y el aislamiento, que son buenos compañeros para la reflexión, se habrá arrepentido honestamente? Cómo saberlo ante quien que no dejó dudas de ser despojada de todo valor y sentimiento de bien.

En interminables días de cuarentena, encierro y tiempo de sobra, los pensamientos se acumulan y desbordan. Inevitablemente surgen oportunas elucubraciones. En este contexto, se superponen en rápida sucesión posibles escenarios sobre el destino de la ahora aislada Jueza del STJ. ¿Qué le depararán los días por venir? ¿Así como hizo escala en Miami proveniente de Tailandia, también hará escala en el San Roque o en la Ciudad Cultural y no precisamente para recrear desenfrenados episodios del carnaval? ¿Acaso los diputados del Partido Justicialista, últimamente abrazados a discursos sobre justicia independiente y transparente, estarán redactando el pedido de juicio político a una funcionaria judicial que hizo tamaño atentado contra la salud pública y, en consecuencia, contra la vida de los jujeños?

Por lo pronto, el terminante y generalizado repudio de toda la gente es un claro veredicto social.