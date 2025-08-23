Vivían de contar sus recorridas por el mundo, pero su última ruta terminó en tragedia

Tanto en las redes como en Internet abundan las historias fugaces, pero pocas logran dejar huella. Los compañeros de vida y aventura Stacey Tourout y Matthew Yeomans lo consiguieron: un canal con más de 200.000 suscriptores y 17 millones de reproducciones que atrapaba con viajes, adrenalina y un carisma difícil de imitar.

Sin embargo, el 7 de agosto todo cambió. Su historia llegó a un final inesperado y, desde entonces, la incógnita persiste: ¿qué pasó realmente con los creadores que habían hecho soñar a miles?

Cómo fue el accidente que sufrieron Stacey Tourout y Matthew Yeomans y terminó con sus vidas

Se habían propuesto recorrer América de punta a punta, y en cada kilómetro sumaban imágenes que fascinaban a cientos de miles de seguidores. Pero en las montañas Purcell, en la remota Columbia Británica, el viaje se transformó en tragedia. La camioneta todoterreno en la que avanzaban por un camino apartado perdió el control y cayó por un barranco de más de 200 metros, dando varias vueltas antes de detenerse entre las rocas.

Los equipos de rescate llegaron en helicóptero hasta el lugar, un escenario casi inaccesible. Allí confirmaron lo inevitable: él había muerto en el acto. Ella fue trasladada de urgencia en la misma aeronave, pero falleció poco después en el hospital. Las autoridades aún investigan qué ocurrió en esos instantes previos a la caída que puso fin a una aventura que parecía no tener límites.

La camioneta de Matthew Yeomans y Stacey Tourout.

Quiénes eran Stacey Tourout y Matthew Yeomans, los youtubers fallecidos en un accidente en Canadá

Stacey se convirtió en una apasionada de las motos, mientras que Matthew, inspirado por su abuelo que le enseñó todo sobre motores, desarrolló una gran pasión por la mecánica automotriz. El amor y la pasión los unieron en 2019, cuando comenzaron su relación.

Matthew Yeomans y Stacey Tourout, pareja viajera de influencers que murió en un trágico accidente.

Por el fanatismo que compartían, comenzaron a realizar travesías en una camioneta Toyota modificada. Más tarde lanzaron el canal de YouTube Toyota World Runners, donde mostraban sus experiencias por América y compartían su filosofía de vida basada en la libertad y el disfrute. En su propio taller dieron forma al vehiculo que deseaban: un híbrido entre un Toyota Chinook y un Land Cruiser, al que bautizaron Sunday.

Entre 2023 y 2024 la pareja recorrió Belice, Nueva Zelanda, El Salvador, Guatemala, México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Perú, Brasil y Chile, hasta terminar con su mayor objetivo: conocer la Argentina.

Stacey Tourout y Matthew Yeomans.

Mientras su aventura transcurría en el sur de Argentina, Matthew sorprendió a Stacey con una propuesta de matrimonio. El anillo fue dibujado en su dedo con un marcador. Planeaban casarse en 2026.