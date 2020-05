VIRAL: ABUELA RECHAZA EL “BONO CANASTA FAMILIAR” QUE FUNCIONARIOS LLEVARON HASTA SU DOMICILIO

VIRAL: ABUELA RECHAZA EL “BONO CANASTA FAMILIAR” QUE FUNCIONARIOS LLEVARON HASTA SU DOMICILIOEn las redes sociales circula un video donde una señora de la tercera edad rechazó el Bono Canasta Familiar.El hecho ocurrió en Bolivia, donde funcionarios en un acto de ayuda, decidieron ayudar a la señora de tercera edad.Al acercarse al domicilio y conversar con la misma decide rechazar dicha ayuda, porque afirma que recibe una renta de su esposo fallecido y con eso puede abastecerse, pidió que el dinero fuese entregado a personas que más lo necesiten en esta pandemia del COVID-19

Posted by Reflejo Jujuy on Saturday, May 30, 2020