Vélez Sarsfield venció a Independiente en la Copa de la Liga

El «Fortín» le ganó por 1-0 al equipo que dirige Julio Falcioni y sigue como único líder de la Zona 2.

Vélez Sarsfield superó este sábado a Independiente por 1 a 0 en el estadio José Amalfitani, por la sexta fecha de la Copa de la Liga, y quedó como único líder de la zona 2. La conquista del «Fortín» la marcó el zaguero peruano Luis Abram, a los 38 minutos de la segunda etapa.

Esto en principio los de Avellaneda estuvieron mejor posicionados en el campo de juego, predominando en las acciones, con peligrosas aproximaciones hacia el arco local. Mientras que los de Mauricio Pellegrino, ante sus continúas indicaciones, buscaron equilibrar el juego en la zona media para gestar, luego, algunas inquietudes para el arco visitante, sin exigencias para Sebastián Sosa.

Ya en el complemento, apareció un cabezazo del zaguero peruano Luis Abram, tras una cesión después de un tiro libre, para superar la salida del arquero uruguayo visitante y poner en ventaja a Vélez (38 min).

Independiente trató de reaccionar y al cuarto minuto adicionado sobre el final un imponderable le impidió igualar, cuando un remate del ingresado Domingo Blanco se estrelló en el travesaño del arco de Hoyos. Por la séptima fecha, Vélez visitará a Defensa y Justicia, en Florencio Varela, el domingo 28 a las 16.15; el mismo día pero a las 21, Independiente recibirá a Boca Juniors.

Síntesis del partido

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Lautaro Giannetti, Luis Abram y Miguel Brizuela; Hernán De La Fuente, Gerónimo Poblete, Pablo Galdames y Francisco Ortega; Thiago Almada; Luca Orellano y Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Independiente: Sebastián Sosa; Sergio Barreto, Alan Franco y Juan Manuel Insaurralde; Fabricio Bustos, Lucas Romero, Lucas González y Lucas Rodríguez; Jonathan Menéndez y Sebastián Palacios; Silvio Romero. DT: Julio César Falcioni.

Gol en el segundo tiempo: 38m Luis Abram (VS).

Cambios en el segundo tiempo: 29m, Domingo Blanco por González (I); 34m, Alan Velasco por Palacios (I); 36m, Cristian Tarragona por Almada; y Federico Mancuello por Orellano (VS); 43m, Agustín Mulet por Poblete (VS); y Andrés Roa por Lucas Romero (I); y 45m, Agustín Bouzat por Lucero (VS).

Amonestados: Brizuela (VS). González, Lucas Romero y Rodríguez (I).