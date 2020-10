VECINOS QUE SE SIENTEN ESTAFADOS RECIBIERON EL COMPROMISO DEL INTENDENTE RIVAROLA DE BUSCAR SOLUCIÓN

El intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, recibió a familias que adquirieron lotes en barrio Antártida Argentina a un privado, operatoria llevada a cabo en gestiones anteriores. Asimismo, se comprometió a intensificar las acciones para destrabar la situación dominial en que se encuentran actualmente los terrenos y llevar soluciones concretas a los vecinos.

Cabe destacar que esta problemática se genera desde las anteriores administraciones de la municipalidad, a cargo de los ex intendentes Alberto Ortiz y Pablo Palomares, en el cual nunca se le dio respuesta a las familias que fueron perjudicadas.

En dicho conflicto existen actores del sector privado que no acuden a las convocatorias para alcanzar un acuerdo y dar respuestas favorables a quienes compraron sus terrenos años anteriores, ni la gestión de Alberto Ortiz ni la de Pablo Palomares se interesaron en solucionar esta dificultad de los vecinos.

En esta línea, el intendente, apuntó “muy fructífera» la reunión. «Son temas que vienen de hace muchos años y nosotros asumiendo la responsabilidad institucional, estamos abocados a darle una solución. En este caso, recibimos a vecinos que han comprado terrenos en el sector que tuvo conflictos por intento de toma de tierras el pasado fin de semana. En este sentido, una persona le vendió tierras al Instituto Municipal de Desarrollo y este a su vez efectuó la venta de estos terrenos a un grupo de vecinos. Esta situación real ocurrió en las gestiones anteriores, y los vecinos titulares de los lotes afirman que el municipio les debe dinero, pero nosotros no tenemos constancia de que esto sea legal”.

Asimismo, Rubén Eduardo Rivarola, agregó que “También está la otra particularidad de que esas tierras no están delimitadas, ni aprobado el loteo con lo cual no se encuentran escrituradas y no se pueden realizar dicha acción. Es un tema complejo y problemático que veníamos trabajando, pero por la situación sanitaria se demora aún más la búsqueda de soluciones. Expresamos el compromiso como municipio de buscar urgentes respuestas a los vecinos perjudicados, y en semanas próximas procuramos darles un panorama más claro del problema y las primeras soluciones a los vecinos”.

Por su parte, Gerardo Díaz, vecino, expresó “Somos personas que hemos adquirido terrenos y hasta el día de hoy siempre venimos siendo estafados por los intendentes anteriores y no sabemos en qué situación se encuentran estas tierras que compramos en el barrio Antártida. Hoy el Intendente Rivarola se comprometió en darnos una situación concreta con respecto a estos terrenos. En este sentido, él nos manifestó que se juntará con el dueño de las tierras para dirigirse a Inmuebles de la Provincia con el fin de destrabar la situación”.

En tanto que, otro vecino participante de la reunión, calificó como “Muy fructífera dicha acción, que tuvimos con el intendente porque en otras oportunidades nunca obtuvimos una solución concreta a nuestra situación, pero hoy nos llevamos el compromiso de que el intendente será el mediador, y en los próximos días habrá otra reunión para explicarnos los avances de esta situación”, finalizó.

La reunión se llevó a cabo en el cine Altos Hornos Zapla, donde también estuvieron el Procurador General del municipio, Dr. Pablo Hernández, el Director de Hábitat, Tierra y Vivienda, Jorge Rojas, y los vecinos propietarios de los terrenos.