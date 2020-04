VACUNACIÓN ANTIGRIPAL: SE REALIZARÁN POR HORARIOS Y SE SUMA A MAYORES DE 65 AÑOS

View this post on Instagram

#Vacunas: continúa aplicación de la #antigripal y del Calendario Nacional: . ▪️El lunes 6 de abril continuará la campaña antigripal destinada a niños, embarazadas, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas. Además, se aplicarán las dosis obligatorias según las edades para completar los esquemas atrasados del Calendario Nacional. . ▪️Los centros de salud seguirán con la tarea y se sumará la atención casa por casa con los agentes sanitarios. . ▪️A fin de garantizar las normas vigentes y cuidarnos entre todos, la #atención de la siguiente manera: . ▫️9 a 13 hs.: niños y mujeres embarazadas . ▫️13 a 17 ha.: mayores de 65 años y personas con patologías crónicas . ▪️Es importante que quienes reciben o hayan recibido, en el último tiempo, la visita de agentes sanitarios, no concurran a los centros sanitarios, ya que el personal de salud realizará la vacunación correspondiente visitando casa por casa. . #vacunación #Jujuy