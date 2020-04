Una mujer violó la cuarentena, mordió y le arrojó gas pimienta a policías

Ocurrió en Villa Ballester, cuando los agentes quisieron interceptar a una mujer que paseaba por el barrio.



En las imágenes que se viralizaron en las últimas horas se puede ver cuando la Policía sigue a una mujer que paseaba, rompiendo el aislamiento obligatorio. Cuando intentaron detenerla, ella los agredió tirándoles gas pimienta, mordiendo y rasguñando a uno de los agentes.

El hecho sucedió el martes por la tarde, cuando una mujer de 29 años caminaba por calle Intendente Witcomb al 2700, entre la Avenida Córdoba y la calle Alberdi, mientras dos policías intentaban que se detenga para identificarla y le mostrara el permiso para transitar.

En ese momento la joven se niega a parar e identificarse manifestando que “un decreto no está por encima de la Constitución Nacional. No es estado de sitio, no me podés tocar”, y agrega: “vos la estás quebrantando. Estás violando el artículo 14, 18 y 19 de la Constitución Nacional”.